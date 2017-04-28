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    В Харьковской области мужчина угнал грузовик с 6 тоннами семечек

    (обновлено: )26
    Сообщается, что 23-летний молодой человек угнал со склада ЗИЛ. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления по двум статьям, максимальный срок наказания по которым составляет до восьми лет.
    Семена подсолнечника
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. В Харьковской области 23-летний парень угнал ЗИЛ, в котором находись несколько тонн семян подсолнечника, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    "В дежурную часть Лозовского отдела полиции поступило сообщение от 44-летнего мужчины. Он рассказал, что неизвестный незаконно завладел его грузовым автомобилем ЗИЛ, в кузове которого было около 6 тонн подсолнечника. В совершении указанного уголовного преступления работники полиции разоблачили 23-летнего жителя Лозовой", — говорится в сообщении.

    Досудебным расследованием было установлено, что ночью злоумышленник разбил окно и проник на склад. Отсоединил от сети видеорегистратор, 2 сетевых коммутатора, влагомер и спрятал в сумке. Потом сел за руль автомобиля и покинул место преступления.

    Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 (кража) и ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

    Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 8 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина украл 10 пар носков для своих детей.

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