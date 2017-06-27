Парубий назвал "Северный поток-2" новейшим энергетическим оружием РФ

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Проект "Северный поток-2" является "новейшим энергетическим оружием" России, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Безопасность Украины, в том числе энергетическая, неотделима от безопасности Европы. Сейчас работаем для того, чтобы дать отпор новейшему российскому энергетическому оружию не только экономически и политически, но и военно-опасному Nord Stream 2", — заявил Парубий во вторник на пресс-конференции.

По его утверждению, для России "Северный поток-2" — это дополнительные колоссальные деньги, которые могут быть направлены "для усиления агрессивных военных действий" в Украине". "Это механизм политического давления РФ на страны ЕС", — заявил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации "Северного потока-2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.

При этом правительство ФРГ, в которую приходит газопровод, четко заявляет о том, что "Северный поток-2" является экономическим проектом. Канцлер Австрии Кристиан Керн также подверг критике решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект "Северный поток-2".

Киев крайне обеспокоен планами по сооружению нового газопровода. Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, в частности, говорил, что реализация "Северного потока-2" и "Турецкого потока" полностью лишит Украину транзита газа и сократит стоимость отечественной газотранспортной системы в пять раз. По оценкам "Газпрома", использование мощностей северного коридора поставок газа из РФ в Европу в течение 25 лет выгоднее транзита газа по центральному коридору (через Украину) на 43 миллиарда долларов.