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    Турчинов связал кибератаку и убийство полковника в Киеве

    Тема:

    Подрыв авто полковника ГУР Минобороны в Киеве (252)

    (обновлено: )99244
    По словам Турчинова, террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве: "Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой".
    Александр Турчинов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал неслучайным совпадение убийства полковника Максима Шаповала и масштабной кибератаки в один день.

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    УНИАН
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    "В последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии. Сегодня вследствие террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, принимавший активное участие в защите Украинского государства от российского нашествия", — сказал Турчинов во время оперативного совещания с руководителями сектора безопасности и обороны, сообщили в пресс-службе СНБО.

    По его словам, теракт был осуществлен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года. 

    "Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", — отметил Турчинов, добавив, что расследует это преступление Главная военная прокуратура. 

    "В то же время, этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след",  - заверил он.

    Напомним, во вторник утром в Киеве в Соломенском районе на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

    Также во вторник позднее многие страны мира затронула мощная кибиратака. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. 

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