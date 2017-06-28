Турчинов связал кибератаку и убийство полковника в Киеве

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал неслучайным совпадение убийства полковника Максима Шаповала и масштабной кибератаки в один день.

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"В последние месяцы происходит системная эскалация подрывных мероприятий, которые реализует РФ против Украины в рамках гибридной агрессии. Сегодня вследствие террористического акта в Киеве был убит один из лучших украинских военных разведчиков Максим Шаповал, принимавший активное участие в защите Украинского государства от российского нашествия", — сказал Турчинов во время оперативного совещания с руководителями сектора безопасности и обороны, сообщили в пресс-службе СНБО.

По его словам, теракт был осуществлен по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика полковника Александра Хараберюша в марте этого года.

"Есть все основания считать, что эти убийства спланированы и организованы при непосредственном участии российских спецслужб", — отметил Турчинов, добавив, что расследует это преступление Главная военная прокуратура.

"В то же время, этот террористический акт направлен на запугивание и дестабилизацию ситуации в государстве. Не случайно теракт совпал во времени с масштабной кибератакой, которая имеет также российский след", - заверил он.

Напомним, во вторник утром в Киеве в Соломенском районе на ходу взорвался автомобиль Mercedes. В результате инцидента погиб сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал. В МВД сообщили, что инцидент квалифицирован по статье "теракт".

Также во вторник позднее многие страны мира затронула мощная кибиратака. По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.