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    США подключились к расследованию эпидемии компьютерного вируса-вымогателя

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (28)

    (обновлено: )28
    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, с которой, по последним данным, и началась атака.
    Флаг США
    REUTERS Yuri Gripas

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. США расследуют эпидемию компьютерного вируса-вымогателя, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Белого дома.

    США работают над расследованием вымогательства, задействованы ФБР, министерство внутренней безопасности и специализированные учреждения, сказала представитель Белого дома.

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    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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    Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака началась около 11.00. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. По данным СМИ, на 18:00 биткоин-кошелек, который был указан для перевода средств вымогателям, получил девять переводов, с учетом комиссии за переводы пострадавшие перевели хакерам порядка 2,7 тысячи долларов.

    По данным антивирусной компании ESET, атака началась с Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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