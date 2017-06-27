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    Общество

    Дело об убийстве Бузины передают в суд - адвокат подозреваемых

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: два года спустя (232)

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    Как сообщил адвокат подозреваемых Сергей Войченко, на данный момент не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов, полученных стороной защиты.
    Место убийства Олеся Бузины
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщил во вторник адвокат подозреваемых Сергей Войченко.

    "Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука", — написал Войченко в своей странице в Facebook.

    Скриншот
    Пост Сергея Войченко в Facebook

    При этом, по его словам, не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов, полученных стороной защиты, не расследовано заявление об избиении Медведько во время задержания, а также заявления об избиении Медведько и Полищука во время попытки съема их биологических образцов.

    Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.

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