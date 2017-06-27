Дело об убийстве Бузины передают в суд - адвокат подозреваемых

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева завершила досудебное расследование в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины, сообщил во вторник адвокат подозреваемых Сергей Войченко.

"Сегодня прокуратура города Киева сообщила о завершении досудебного расследования в отношении Андрея Медведько и Дениса Полищука", — написал Войченко в своей странице в Facebook.

Скриншот Пост Сергея Войченко в Facebook

При этом, по его словам, не выполнены сотни ходатайств стороны защиты, не выполнены десятки решений судов, полученных стороной защиты, не расследовано заявление об избиении Медведько во время задержания, а также заявления об избиении Медведько и Полищука во время попытки съема их биологических образцов.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.