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    "Лаборатория Касперского" назвала число атакованных вирусом пользователей

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (40)

    (обновлено: )284
    Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и Украине, также случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и ряде других стран.
    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Укриана. Количество пострадавших пользователей от нового вируса Petya достигло 2 тысяч, больше всего инцидентов в Украине и России, сообщает "Лаборатория Касперского".

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    "По данным "Лаборатории Касперского", число атакованных пользователей достигло 2 тысяч. Больше всего инцидентов было зафиксировано в России и Украине, также случаи заражения наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции, США и ряде других стран", — сообщили в компании.

    На данный момент эксперты "Лаборатории Касперского" предполагают, что вредоносное ПО использовало несколько векторов атаки. "Установлено, что для распространения в корпоративных сетях применялся модифицированный эксплоит EternalBlue и эксплоит EternalRomance", — отмечает компания.

    Напомним, во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

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