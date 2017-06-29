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    Аналитика и комментарии

    Ты из чьих будешь, Petya.A? Соцсети о вредоносном вирусе

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (63)

    (обновлено: )71440
    Вирус Petya.A набрал скорость и уверенной походкой отправился по миру. Но Украину, откуда, по словам экспертов, стартовала масштабная хакерская атака, он тоже не покинул. Как обстоят сейчас дела на фронте IT-технологий и что пишут об этом в соцсетях?
    Мощная хакерская атака в Украине
    facebook.com/nataly.zaika.5

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вредоносный Petya.A натворил немало бед в Украине. Порезвившись, вирус-вымогатель отправился "кутить" по Европе. Согласно данным антивирусной компании ESET после Украины от вируса больше всего пострадали Италия и Израиль. В первую десятку "пострадавших" стран вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в этом списке занимает только 14-е место.

    Атака вируса-вымогателя Petya. Комментарий киберполиции. Видео
    Нацполиция Украины/Youtube
    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

    Примечательно, что сама Украина еще не целиком оправилась после компьютерного сражения: из-за массированной хакерской атаки все еще парализована работа украинского фондового рынка. Об этом сообщили на сайтах самой биржи ПФТС и "Украинской биржи". В Нацбанке рассказали, что украинским банкам из-за вируса пришлось перейти на платежи по бумагам. В правительстве пообещали, что Украина в течение месяца получит от Румынии оборудование для киберзащиты.

    Натворил немало шума Petya.A и в соцсетях: "вообще конечно компьютерная грамотность населения растет не по дням, давеча VPN освоили, а теперь вот учимся атаки отражать"; "а теперь представьте себе, что это был… реальный боевой вирус, созданный крутыми спецами для того, чтобы помножить на ноль инфосферу Украины? И который кошмарил бы не коммерсов, а, скажем, заходил и предметно удалял базы данных госреестров, МВД, блокировал операционные мощности той же железной дороги и прочее?…".  "Вирус Petya, по слухам, может оказаться рукой Украины! Если так, горжусь! Вот и у нас, наконец-то, руки выросли", - пишут в сетях и о таком.

    Скриншот c Facebook

    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
    Скриншот c Facebook
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