Ты из чьих будешь, Petya.A? Соцсети о вредоносном вирусе

facebook.com/nataly.zaika.5

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вредоносный Petya.A натворил немало бед в Украине. Порезвившись, вирус-вымогатель отправился "кутить" по Европе. Согласно данным антивирусной компании ESET после Украины от вируса больше всего пострадали Италия и Израиль. В первую десятку "пострадавших" стран вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в этом списке занимает только 14-е место.

Примечательно, что сама Украина еще не целиком оправилась после компьютерного сражения: из-за массированной хакерской атаки все еще парализована работа украинского фондового рынка. Об этом сообщили на сайтах самой биржи ПФТС и "Украинской биржи". В Нацбанке рассказали, что украинским банкам из-за вируса пришлось перейти на платежи по бумагам. В правительстве пообещали, что Украина в течение месяца получит от Румынии оборудование для киберзащиты.

Натворил немало шума Petya.A и в соцсетях: "вообще конечно компьютерная грамотность населения растет не по дням, давеча VPN освоили, а теперь вот учимся атаки отражать"; "а теперь представьте себе, что это был… реальный боевой вирус, созданный крутыми спецами для того, чтобы помножить на ноль инфосферу Украины? И который кошмарил бы не коммерсов, а, скажем, заходил и предметно удалял базы данных госреестров, МВД, блокировал операционные мощности той же железной дороги и прочее?…". "Вирус Petya, по слухам, может оказаться рукой Украины! Если так, горжусь! Вот и у нас, наконец-то, руки выросли", - пишут в сетях и о таком.

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook

Скриншот c Facebook