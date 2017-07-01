Кибератака: власть не прошла это испытание

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Последствия кибератаки

Хакерская кибератака во вторник, 27 июня, перевернули с ног на голову жизнь в Украине. Никто не ожидал, что последствия окажутся настолько катастрофическими. Госорганы и крупнейшие компании оказались полностью незащищенными перед вирусом.

Всего пострадали около 80 компаний на территории России и Украины. Бизнес не мог осуществлять финансовые и торговые операции, обслуживать клиентов, вести бухгалтерию, документооборот, информировать общественность, пассажиров и партнеров и т.д.

В частности, под хакерскую атаку в Украине попали компании: аэропорт "Борисполь", "Киевэнерго", "Укртелеком", "Укрзализныця", "Ощадбанк", "Новая почта", "Укрпочта", "Эпицентр", "Укрэнерго", сеть заправок ТНК, ПХГ "Ковальская", ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.), "Антонов", корпорация "Артериум", "Днипроэнерго", клиника "Борис", правительственная больница "Феофания", банки: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Сбербанк", "Укргазбанк", "Южный", "ТАСКомерцбанк","ОТР банк","Кредобанк", СМИ: ТРК "Люкс" (24 канал, радио "Люкс" и др.), Радио "Эра-FM", "КП в Украине", "Корреспондент".

При этом работа большинства из них до сих пор ограничена.

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Компьютерный вирус-вымогатель за два дня нанес огромные убытки украинской экономике. Эксперты до сих пор подсчитывают потери, но масштабы оцениваются в сотни миллионов гривен. По данным экспертов, потери от вируса могут составить до 0,5% годового ВВП страны.

Глава Минфина Александр Данилюк заявил, что наибольшие проблемы, вызванные хакерской атакой в Украине, связаны с уплатой налогов и Госфискальной службой. "Есть проблемы с таможней, налоговой, и мы сейчас ищем пути решения. И самая большая проблема в том, что есть предприниматели, которые не могут заплатить налоги, мы сейчас активно работаем над урегулированием. Мы пойдем навстречу всем, у кого возникли проблемы из-за этой атаки", – сказал министр.

Кроме того, была фактически парализована работа украинского фондового рынка.

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Госcтруктуры ничем не помогли

Неподготовленными к атаке оказались государственные органы, на информационную безопасность которых из бюджета ежегодно выделяются миллионы гривен. Вирус попытался захватить ресурсы Кабмина, министерств и ведомств, сайты ряда областных советов, атакован был даже сайт Киберполиции.

А уже в четверг, 29 июня, компания "Укрэнерго" и сайт Кабмина заявили о повторной хакерской атаке.

Как отмечает Сергей Чигирь, госорганы проявили полную импотенцию при обнаружении и ликвидации последствий вирусной атаки, удосужившись в очередной раз промямлить о "руке Москвы".

На пятые сутки, в пятницу, 30 июня, СБУ заявила, что вместе с иностранными партнерами таки пресекла распространение вредоносного программного обеспечения (ПО).

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В то же время украинские власти, как всегда, увидели во всем российский след. Хотя, как известно, жертвами вируса стали не только украинские, но и российские компании.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается атаковать демократию по всему миру и обвинил в ее в организации глобальной хакерской атаки. "Россия вполне может стоять за всемирной хакерской атакой. Я убежден в этом", — сказал Климкин. При этом он не привел никаких доказательств своим словам.

Секретарь СНБО Александр Турчинов увидел в хакерской атаке составную часть гибридной войны РФ против Украины.

По словам Турчинова, уже можно говорить, как распространялась кибератака: "В первую очередь, это происходило за счет системы обновления программного обеспечения бухгалтерской отчетности и документооборота. Также была задействована хостинг-площадка одного из интернет-провайдеров, к которому уже были вопросы у СБУ относительно сотрудничества с российскими спецслужбами..Вместе с тем активно использовались системы "серого интернета", в частности, возможности VPN, ТОR и т.д., которые активно рекламируются на российских социальных ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО".

При этом Турчинов заверил, что СНБО планирует подключить к госсистеме киберзащиты все объекты критической инфраструктуры.

По его словам, соответствующий законопроект якобы уже разработан и будет внесен в парламент в ближайшее время.

По материалам из открытых источников интернет