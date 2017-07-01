СБУ заявила, что к вирусу Petya.A причастны спецслужбы РФ

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что к кибератаке 27 июня на системы украинских государственных и частных учреждений и компаний с помощью вируса Petya.A, причастны спецслужбы Российской Федерации.

"Имеющиеся данные, в том числе полученные в рамках взаимодействия с международными антивирусными компаниями, дают основания считать, что к атакам причастны те же хакерские группировки, которые в декабре 2016 года атаковали финансовую систему, объекты транспорта и энергетики Украины с использованием "TeleBots" и "Blackenergy". Это свидетельствует о причастности к этой атаке спецслужб РФ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

"Несмотря на то, что кибератака производит впечатление обычного вируса типа ransomeware (программное обеспечение для вымогательства денег), созданного для обогащения злоумышленников. На самом деле вирус является прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Об этом свидетельствует отсутствие реального механизма завладения средствами, примитивность которого лишь подтверждает мнение о том, что обогащение не было целью атаки", — сказано в сообщении.

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По мнению спецслужбы, кибератака имела целью целенаправленную дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине.

В СБУ отметили, что основным назначением вируса было уничтожение важных данных и нарушение работы государственных и частных учреждений Украины для распространения панических настроений среди населения.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.