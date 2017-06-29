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    Атака Petya.A. Установлен алгоритм работы вирусной программы - СБУ

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (60)

    (обновлено: )61420
    Спецслужба работает совместно с иностранными партнерами, в том числе ФБР США и Европолом. Проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. СБУ продолжает работу по локализации распространения вредоносного программного обеспечения, установлены механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритм работы, сообщает в четверг пресс-служба ведомства, отметив, что спецслужба работает совместно с иностранными партнерами, в том числе ФБР США и Европолом.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

    Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    "Специалисты СБУ во взаимодействии со специалистами ФБР США, НСА Великобритании, Европола, а также ведущих институтов по кибербезопасности, проводят скоординированные совместные меры по локализации распространения вредоносного программного обеспечения PetyaA, окончательному выяснению методов реализации этой акции кибертерроризма, установлению источников атаки, ее исполнителей, организаторов и заказчиков", — говорится в сообщении СБУ.

    Как отметили в ведомстве, уже установлены механизмы распространения вирусной программы, ее активизации и алгоритм работы. Одновременно проводится работа по поиску возможностей расшифровки данных, которые потеряли владельцы, разрабатываются рекомендации для прекращения распространения вируса и нейтрализации других негативных последствий ЧП.

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    По данным МВД Украины, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дел.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

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