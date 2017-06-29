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    В Украине вирус Petya заразил 12,5 тыс компьютеров - Microsoft

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (49)

    (обновлено: )9
    По данным компании, вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc украинского производства. Антивирус Windows Defender сумел распознать угрозу, добавили в Microsoft.
    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. В Украине во время массированной хакерской атаки были инфицированы 12,5 тыс. компьютеров, говорится в блоге компании Microsoft. 

    Вирус распространялся с помощью бухгалтерского программного обеспечения (ПО) M.E.Doc украинского производства. 

    Атаку провели с помощью "вируса-вымогателя", который является новым вариантом вредоносного ПО Ransom: Win32/Petya, но "является более изощренным".

    Атака вируса-вымогателя Petya. Комментарий киберполиции. Видео
    Нацполиция Украины/Youtube
    Атака вируса Petya. Комментарий киберполиции

    В компании добавили, что процесс заражения был запущен после легального обновления M.E.Doc.

    В блоге также отмечается, что их антивирус Windows Defender сумел распознать угрозу, поэтому пользователям посоветовали вовремя обновлять операционную систему.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Вирус блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry. 

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    По данным антивирусной компании ESET, атака началась из Украины, которая больше других стран пострадала от нее. Согласно рейтингу компании по странам, пострадавшим от вируса, на втором месте после Украины — Италия, а на третьем — Израиль. В первую десятку также вошли Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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