В чем сила Petya.A, в чем слабость Порошенко. Экспертные итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главные события минувшей неделе на круглом столе в РИА Новости Украина обсудили политические эксперты.

В стране растет неопределенность

Сейчас в Украине происходит нарастание неопределенности, причем не только в обществе, среди обывателей, но и в политикуме, той прослойке, которую можно условно назвать "элиткой", заявил политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

РИА Новости Украина директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

Подобные настроения в социуме, продолжил он, частично фиксирует и социология, "но есть вещи, которые люди не готовы открывать интервьюерам, но которые так или иначе вылазят в частных разговорах и беседах".

При этом повестка дня политиков не пересекается с реальными вызовами, стоящими перед украинским обществом, уверен эксперт: "эти вызовы только нарастают, а повестка дня власти все дальше уходит в параллельное измерение".

Два сценария по Донбассу

На минувшей неделе продолжилось обсуждение властной стратегий (или, скорее, возможных стратегий) по реинтеграция Донбасса. То, что презентовал глава СНБО Александр Турчинов, это, судя по всему, попытка перехватить инициативу, а то и подставить президента Порошенко накануне его визита в Вашингтон. Об этом рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Предложения Турчинова не приняли, более того, президент заявил о своем варианте закона о деоккупации. Но суть такова: о реальной деоккупации и реинтеграции Донбасса речь не идет. Поскольку есть два сценария. Первый — военный (как модно говорить — "хорватский"). Но состояние вооруженных сил Украины на данном этапе (таково), что может повториться сценарий августа 2014 года. Это остается для внутриполитического дискурса — подогревать патриотический градус.

И политический (сценарий): понятно, что на реализацию «Минска» нет ни воли, ни желания, ни политического ресурса. Другой вопрос, что, естественно, ситуация изменится — после выборов в Германии, и как знать, к какому давлению прибегнут те же Меркель и Макрон, которым, скорее всего, будет «спущен» украинский вопрос, чтобы все-таки принудить к исполнению минских соглашений упирающегося президента Украины", — подчеркнул политолог.

"Настоящей реинтеграции не будет"

Финального законопроекта о деоккупации Донбасса еще нет, но в целом не понятно, о чем идет речь, отметила политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Потому что признать территории, которые на сегодняшний день не подконтрольны украинской власти, оккупированными, можно, конечно, отдельным украинским законом, но оккупация требует еще международного признания. И формально могут быть признаны оккупированными только те территории, на которых установлена власть, суверенитет государства-оккупанта. В риторике украинской власти речь идет о Российской Федерации. То есть я не знаю, как мы будет добиваться признания оккупированными территорий Донецкой и Луганской областей, на которых не установлен суверенитет РФ", — сказала эксперт.

Другая сторона формулировки оккупации, продолжила она, предполагает, что украинская сторона полностью снимает с себя все обязательства по международному гуманитарному праву по отношению к мирному населению.

"Мы уже частично отошли от конвенции и декларации по правам человека, это произошло в мае 2015 года. А теперь украинское государство полностью, назвав эти территории оккупированными, снимает с себя любую отвественность за все военные преступления против мирного населения, за весь геноцид, всю резню, которая там может начаться после изменения статуса этих территорий", — предупредила Дьяченко.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

По ее мнению, если это просто инициатива «партии войны», которая шантажирует украинского президента, то ничего хорошего от такой "реинтеграции" не произойдет.

"Более того, мы (власти Украины — Ред.) больше 3 лет боялись произнести слово война, чтобы, по официальной версии, не спровоцировать агрессора тем, что мы первые объявили войну, то любая оккупация, формулировка об оккупации предполагает состояние войны — объявленное или необъявленное. Тогда — вот посыл, который делает украинская власть и украинскому народу, и международному сообществу", — рассказала политэксперт.

Козырь Порошенко

В среду Украина отметила день Конституции, что дало повод политологам порассуждать о возможных изменениях в Основной закон.

"Мы слышали о том, что президентская администрация готовит радикальную реформу с выборами президента в парламенте, и с этим я могу увязать заявление президента, сделанное в день Конституции, что он еще и инициирует снятие депутатской неприкосновенности.

Таким образом он или создает себе дополнительный козырь, чтобы президента в парламенте избирал контролируемый парламент, лишенный депутатской неприкосновенности, или это козырь, который будет разыгран в обмен на что-то. То есть эту угрозу он выгодно для себя впоследствии продаст украинскому парламенту, ничего не создав, кроме этой угрозы", — сообщила Елена Дьяченко.

Она добавила, что этическая сторона этого посыла украинского президента — "такая себе": в Украине отсутствует законодательный механизм импичимента президента, вернее, в нем есть серьезный пробел в виде отсутствия закона о специальных комиссиях парламента, и именно на этот закон ссылается регламент ВР, та его часть, которая описывает процедуру импичмента. То есть, нет закона — нет процедуры.

"И в этой ситуации украинский президент предлагает снять депутатскую неприкосновенность, чтобы ничего не помешало заняться уголовными преследованиями парламентариев", — заявила эксперт, предложив все же дождаться окончательных текстов президентских инициатив.

"Власть ведет страну к деградации"

Андрей Золотарев, говоря о Конституции, заявил, что если бы в Украине была проведена реальная конституционная и судебная реформы, и судебная ветвь власти была бы действительно независима, то представители прокуратуры с обвинениями в адрес Гужвы "отправились бы в пешеходное эротическое путешествие — такой там уровень доказательств".

Эксперт также напомнил лозунг: "Сильных — в рабы, слабых — в гробы".

"И этот постулат о демонтаже социального государства, его необходимо будет легитимизировать…. Власть упорно ведет страну к деградации", — сказал политолог, добавив, что плохо, когда внутриполитические интриги начинают выплескиваться на Конституции.

Кибератака, или вирус по имени Petya.A

Очень громкой темой оказался компьютерный вирус Petya.A, атаковавший страну. Андрей Золотарев отметил, что «лег» даже сайт Киберполиции, "в очередной раз продемонстрировав эффективность и дееспособность украинского государства".

"Киберполиция, на содержание которой выделяется 1 миллиард 300 миллионов бюджетных денег, оказалась абсолютно беспомощной. Судя по всему, это была разведка боем. И как раз реальная гибридная война, когда нажатием кнопки компьютера можно вывести из строя треть экономики государства, парализовать инфраструктуру… Под ударом оказалась Чернобыльская атомная станция, где гарантия, что в следующий раз не возникнут проблемы на других АЭС. Украина очень насыщена опасными техногенными производствами страна и банальный компьютерный вирус может иметь катастрофические последствия", — рассказал политолог.

По его мнению, в стране есть видимость деятельности, "видимость существования государства, которая прикрывает совершенно иные процессы — получения коррупционной ренты".

"А реальная государственная безопасность, реальная защита информационных систем, — это второстепенные и третьестепенные задания. И история с вирусом «Петя» только проиллюстрировала эту ситуацию", — подчеркнул эксперт.

"Будущее Украины — "Свадьба в Малиновке"

Андрей Золотарев отметил: "когда наблюдаешь Турчинова, который к месте и не к месту рядится в камуфляж, — это вся сущность украинской политики: форма доминирует над содержанием".

Отдельно он упомянул произошедший на неделе конфликт в Кировоградской области — "это как срез перспективы украинского общества: наглядная демонстрация того, что нас ждет впереди".

"Депутат Юрий Береза создал такое охранное агентство "Борисфен", которое приехало "отжимать" фермерское хозяйство в Кировоградской области. Эта фирма выезжает захватывать фермерское хозяйство: в одно прекрасное утро хозяин фермерского хозяйства узнал, что он уже не является хозяином. За ночь в реестр внесли изменения. Кто у нас министр юстиции — член "Народного фронта". Юрий Береза — член "Народного фронта".

Селяне встают, им на помощь приходит другая, аффилированный с Семеном Семенченко Внутренний корпус батальона "Донбасс", который вяжет захватчиков и сдает их в полицию. Скорый суд, тут же их выпускают на свободу, но очевидно, пользуясь политическими связями и влияниями, зовут на помощь Нацгвардию и полицию. В результате — теперь уже полиция топчет "донбассовцев".

Следующий этап — селяне самоорганизуются и перекрывают дорогу автобусу, который в неизвестном направлении пытается вывезти задержанных "донбассовцев". Вмешивается областное начальство, инцидент выходит на всеукраинский уровень, тех отпускают… Но показательно другое: дальше будут вооружаться и самоорганизовываться. Я неоднократно говорил: будущее Украины — это "Свадьба в Малиновке", — спрогнозировал политолог.

Дело Януковича: "удивление и горечь разочарования"

Елена Дьяченко также прокомментировала продолжающийся судебный процесс над Виктором Януковичем.

"Ничего нового не произошло, прокуратура, как всегда, предъявила очень некачественный обвинительный акт…. Я не поняла, просмотрев трансляцию заседания, за что прокуратура получает деньги. Даже обвинительный акт, который они читали больше часа, процитировали половину Конституции и кучу международных правовых актов и не сформулировали аргументированного обвинения… Это вызывает только удивление и горечь разочарования", - подытожила политический эксперт.