Вирус Petya. Наибольшие проблемы возникли с уплатой налогов - Данилюк

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что наибольшие проблемы, вызванные хакерской атакой в Украине, связаны с уплатой налогов и Государственной фискальной службой.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

"Есть проблемы с таможней, налоговой, и мы сейчас ищем пути решения. И самая большая проблема в том, что есть предприниматели, которые не могут заплатить налоги, мы сейчас активно работаем над урегулированием. Мы пойдем навстречу всем, у кого возникли проблемы из-за этой атаки", – заявил министр в эфире "24 канала".

Данилюк отметил, что Минфин пока не подсчитывал убытки государства от кибератаки. "Атака достаточно серьезная, самая большая в истории Украины, еще не считали последствия (убытки – Ред.)", — сказал он.

По его словам, Министерство финансов не пострадало.