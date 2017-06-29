наверх
29.06.201723:55
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Вирус Petya. Наибольшие проблемы возникли с уплатой налогов - Данилюк

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (73)

    (обновлено: )204
    По данным министра финансов, Минфин пока не подсчитывал убытки государства от кибератаки: есть проблемы с таможней, налоговой, но самая большая проблема - с уплатой налогов.
    Министр финансов Александр Данилюк
    REUTERS Joachim Herrmann

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Министр финансов Александр Данилюк заявил, что наибольшие проблемы, вызванные хакерской атакой в Украине, связаны с уплатой налогов и Государственной фискальной службой.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    "Есть проблемы с таможней, налоговой, и мы сейчас ищем пути решения. И самая большая проблема в том, что есть предприниматели, которые не могут заплатить налоги, мы сейчас активно работаем над урегулированием. Мы пойдем навстречу всем, у кого возникли проблемы из-за этой атаки", – заявил министр в эфире "24 канала".

    Данилюк отметил, что Минфин пока не подсчитывал убытки государства от кибератаки. "Атака достаточно серьезная, самая большая в истории Украины, еще не считали последствия (убытки – Ред.)", — сказал он.

    По его словам, Министерство финансов не пострадало.

    РИА Новости Украина
    Petya идет в атаку: цифры и факты. Инфографика

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министр финансов Александр Данилюк
    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Донецкий национальный университет экономики и торговли. Архивное фото
    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты
    Перекрытие международной трассы из-за убийства девушки в Тернопольской области
    Рост криминала в Украине
    Игорь Гужва
    Дело Гужвы. Арест