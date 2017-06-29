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    Украинские банки из-за вируса переходят на платежи по бумагам - Нацбанк

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    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (57)

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    По информации Нацбанка, "Укргазбанк" возобновил работу отделений в ограниченном режиме и будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях.
    Нацбанк
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Работа ряда банков Украины, которые подверглись хакерской атаке, постепенно восстанавливается, сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

    Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хакерский вирус Petya.A: украинский след

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    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Об ограничении при оказании ряда услуг из-за хакерских атак заявил и ряд украинских банков.

    "Работа ряда банков, которая была ограничена из-за хакерских атак, постепенно восстанавливается. Система электронных платежей (СЭП) Национального банка работает в штатном режиме. Продолжается процесс восстановления работы пострадавших банков в СЭП НБУ", — цитирует Смолия пресс-служба регулятора в четверг.

    По его информации, все процессинговые центры страны работают, операции с платежными карточками осуществляются в обычном режиме. Смолий также сообщил, что государственный "Укргазбанк" возобновил работу отделений в ограниченном режиме и некоторое время будет осуществлять обслуживание клиентов путем принятия платежных поручений на бумажных носителях. "Ощадбанк" возобновляет работу в целом, а также подключение к СЭП.

    Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

    По данным МВД, полиция получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках, возбуждено более 60 уголовных дела. Киберполиция совместно с ведущими специалистами как украинских IT компаний, так и зарубежных организаций (Европол, Cisco) работают над преодолением последствий вирусной атаки.

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