"Да он же Герой Майдана!": ВР спасла Дейдея от Луценко

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Депутатам Верховной Рады, большая часть которых давно оформила себе летние путевки на заморские курорты, покой только снится. Стратегия Банковой прижать к стенке заклятых друзей из "Народного фронта", а также личный пиар главы ГПУ Юрия Луценко вынуждает парламент работать в авральном режиме.

Будет жарко!

То, что неделя работы Верховной Рады, даже в отсутствие пленарных заседаний, будет горячей стало понятно уже в понедельник. Когда генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что целую неделю, буквально каждый день будет вносить кандидатуры на снятие неприкосновенности, многим стало не по себе.

Особенно "обрадовались" перспективе члены Регламентного комитета ВР, которым вместо работы в предотпускном режиме предложили ежедневно решать вопросы повышенной важности.

По инициативе Луценко, с понедельника по пятницу нардепы должны будут решить вопрос со снятием неприкосновенности с целого ряда своих коллег. Понедельник – Дейдей из "Народного фронта, вторник – внефракционный Довгий, среда – радикал Андрей Лозовой, четверг и пятница – "янтарные" Поляков и Розенблат.

Прекрасно понимая, какая жаркая неделька ждет впереди, многие нардепы заранее заботились о личном комфорте. Например, нардеп Михаил Папиев, взяв слово, попросил в дальнейшем проводить заседания Комитета не в душной комнатке, а в более просторном помещении. Понимая, что дебаты и прения действительно будут жаркими, депутаты единогласно поддержали оппозиционера.

Хотя облава на неугодных не задалась с самого начала. Возможно, ошибка Луценко была в том, что свою охоту он начал с одного из героев-революционеров. Многие из членов Комитета искренне недоумевали, какие у ГПУ могут быть претензии к сотнику Майдана, который к тому же успел повоевать в АТО. По логике некоторых собравшихся, данные обстоятельства автоматически снимали с экс-командира батальона "Киев-1" все подозрения.

А что там с Новинским?

То что герой Майдана подозревается Генпрокуратурой в незаконном обогащении на сумму в 5 миллионов гривен присутствующих нисколько не волновало.

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"Никто и близко не простоял на Майдане столько, сколько простоял Женя. Он был на самой большой баррикаде и стянуть его оттуда было невозможно", — искренне возмущалась коллега по "Народному фронту" Надежда Ефремова.

Не отставали и другие коллеги по фракции. Например, глава Комитета Павел Пинзенык на ряд аргументов неожиданно поинтересовался у генпрокурора, как проходит расследование по делу оппозиционера Вадима Новинского. Луценко пришлось виновато оправдываться, хотя причем здесь Новинский, так и осталось загадкой.

"Сейчас мы изучаем новые действия Новинского, которые могут привести нас к новому представлению в Верховную Раду. Следователь по делу Новинского считает, что подозрение в "церковном" деле может быть объявлено вместе с новым, "экономическим", — отрапортовал Луценко.

Волнение главы ГПУ, который рискнул пойти против героя Майдана не могло остаться незамеченным. В одном из эпизодов Юрий Витальевич вызвал улыбки присутствующих, перепутав должность своего коллеги и приписав того к НАБУ вместо САП.

Футбол в одни ворота

Неудивительно, что при поддержке Комитета ВР, большая часть которого была представлена коллегами по "Народному фронту", Дейдей чувствовал себя хозяином ситуации. Понимая, что дело, вероятно, закончится не в пользу Луценко обвиняемый не стеснял себя в выражениях.

"Вы популист и непрофессионал. Видео, которое вы тут показываете смонтировано, это все фейк", — обвинил Дейдей главу ГПУ.

Последний, почувствовав, что дело разваливается буквально на глазах, по старой привычке прибегнул к эмоциям. Когда глава Комитета разрешил свидетелю по делу Дейдея, бизнесмену Линчевскому не отвечать на вопросы Луценко, глава ГПУ не выдержал.

"Это мне напоминает спектакль! Почему когда я перешел к вопросам по сути, мои вопросы снимают? Все помнят, как вы умыли руки от Онищенко! Мне все понятно, это футбол в одни ворота", – возмущался генпрокурор.

Довгий на очереди

Хотя волнение Юрия Луценко все равно было напрасными. Признав представление Генпрокуратуры основанным на одних предположениях, Комитет не дал своего согласия на привлечение Дейдея к ответственности.

Уже по окончании заседания, в кулуарах Луценко тщетно попытался воззвать к совести Павла Пинзеныка.

"И тебе не стыдно? Я тебе желаю немного порядочности", — не стесняясь присутствующих возмущался Луценко.

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Соратник Дейдея ничуть не смутился.

"По сравнению с вами, у меня с этим все в порядке", — парировал Пинзенык.

Уже во вторник утром в комитетах Верховной Рады будет еще горячее. На ковер вызовут Олеся Довгого, которого в парламенте знают, как "связного" между Банковой и депутатами.