Синдром АТО. Бойцы готовы перегрызть друг другу глотки

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Все смешалось в стране. Вчерашние побратимы, те, кто готов был за товарища идти под пули в зоне АТО, сегодня готовы перегрызть друг другу глотки, так как находятся по разные стороны баррикады в борьбе за земные блага. "Платит тот, кто заказывает музыку": так и они выступают друг против друга. Но основную прибыль получают кукловоды.

Особо показательным оказался недавний инцидент в Кировоградской области в селе Бержинка, где во время очередной попытки рейдерского захвата фермерского хозяйства местные жители и привлеченные экс-бойцы из добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар" отбили вторую попытку захвата предприятия вчерашними бойцами батальона "Днепр-1", которые стали сотрудниками охранной компании "Борисфен". Ее организовал нардеп и экс-комбат "Днепр-1" Юрий Береза.

В итоге, и одни и вторые были биты другими бойцами – из Нацгвардии полиции, среди которых тоже немало ветеранов АТО.

Бойцы АТО становятся "титушками"

Парадокс этой истории в том, что подобные стычки будут продолжаться и в них будут принимать участие вчерашние бойцы АТО. Ведь по официальным данным, госслужба по делам АТО выдала удостоверения участников боевых действий более 300 тысячам человек. Цифра впечатляет.

Как это не прискорбно звучит, но большинство из бывших АТОшников ищут легкие заработки. И уже давно они начали пополнять ряды всевозможных негосударственных охранных структур, часть из которых, настроена именно на "отжим" чужого бизнеса.

Но деньги же, как известно, не пахнут, и ветераны АТО становятся теми же "титушками" по воле своих нанимателей. А именно работодатели делают акцент на том, что люди прошедшие фронт и умеющие обращаться с оружием, будут отличными бойцами, а главное, удостоверение УБД служит их охранной грамотой. АТОшников у нас любят, почитают и предпочитают не трогать – строго не наказывать, даже за тяжкие преступления. Но при этом, сами ветераны АТО уверены, что корочка дает им статус неприкасаемого. Хотя у экспертов – другая точка зрения.

Читайте также: Порошенко против Авакова-Турчинова. К перевороту готовы?

"Удостоверение УБД не дает никаких особых привилегий 100%. Они так же, как все граждане Украины должны выполнять закон и общественный порядок. Но они часто ссылаются на посттравматический синдром, то, что они прошли боевые действия и у них обострена психика, поэтому они ведут себя часто не сдержано.

Государство в этом плане им не помогает. Но к тому же, они часто ищут способ проявить себя в конфликтных ситуациях. АТОшникам создали ореол праведников, защитников справедливости. Их очень часто приглашают на всевозможные протесты, митинги и так далее.

А учитывая их особенности – это люди с низким порогом страха, люди, которые побывали в экстремальных ситуациях. И они, с одной стороны поддерживают протесты, но с другой стороны, они же вступают в противоборство с полицией, которая хочет "расчистить", как они говорят, территорию. Вот и получается, что АТОшники постоянно попадают под раздачу полиции. С точки зрения полиции и власти они нарушители порядка", — отмечает в комментарии РИА Новости Украина военный эксперт Олег Жданов.

Различие между ветеранами Афганистана и АТО

И это при том, что в полиции и сейчас служит немало ветеранов АТО, которым часто приходится сталкиваться со своими бывшими однополчанами. Но при этом, именно ветераны АТО позволяют себе то, что никогда не позволяли себе те же воины-интернационалисты, несмотря на то, что корочки у них – одинаковые, подчеркивает военный эксперт.

"Афганская война – специфическая, когда надо было набирать военных, ее восхваляли, как интернациональный долг. А потом, когда Афган закончился, союз развалился, воинов-афганцев частично дискредитировали, потому что они вели захватническую войну против Афганистана.

Но ветераны Афганистана – более сплоченные, они дружат, но они не светятся и не выступают, они не идут впереди общественно-социальных явлений, они отстаивают только свои интересов. А добровольцы сейчас на волне, они возведены в ранг тех, кто пошел первыми на фронт и остановил врага голыми руками. И чувство восхваления и гордости, с учетом их характера, позволяет им вести себя неподобающим образом", – считает Олег Жданов.

"Власть боится добробатов"

То, с какой легкостью ветеранов АТО используют в разных бизнес-разборках, настораживает. И ликвидация в структуре МВД управления по борьбе с оргпреступностью может привести к катастрофе.

"Для меня основным вызовом сегодня является огромное количество людей, которые прошли вооруженный конфликт, кто обучен работать с оружием.

Люди, которые не относятся ни к одной государственной структуре — это так называемые добробаты. А как подтвердил недавно министр МВД, а мы об это говорили давно, 99% людей кто возвращается, страдают постравматическим синдромом. Но у государства нет желания этим заниматься и мы будем постоянно становиться свидетелями очень драматических ситуаций.

С другой стороны, власть их боится. Помните, как президент передавал привет "Бате" (экс-замкомбата Айдара Лихолиту), которого задержали по подозрению в совершении преступления. Генпрокурор приезжал. Ну как так можно?! Это прямое давление на суд. А когда подразделение блокирует суд?! Нужно принимать решения. Договариваться уже поздно. Это произошло при попустительстве государства. Сделает это нынешняя власть или же она ими же будет снесена. Скоро увидим", – считает народный депутат 6-го созыва Кирилл Куликов.

Справедливости ради стоит сказать, что и среди ветеранов АТО – немало людей, которые ни за что в жизни не преступят закон. Но, к сожалению, часть тех, кто уже сегодня пошел против закона, вступил в ОПГ под прикрытием вывески "охранная фирма", портят всю картину.