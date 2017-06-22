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    Охранники Розенблата пошли на сделку - СМИ

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    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (343)

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    По информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, по двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения, но статус подозреваемых у них остался.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Житомир.Info

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура отозвала ходатайство о взятии под стражу двух охранников народного депутата Борислава Розенблата, сообщает "Украинской правде" со ссылкой на САП.

    Борислав Розенблат
    УНИАН
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    "По двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", — сообщили в САП.

    "Причину такого решения с учетом тайны следствия мы не сообщаем", — добавили в САП.

    В то же время, источники УП сообщили, что оба охранника депутата пошли на сделку со следствием.

    Напомним, накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

    По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.

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