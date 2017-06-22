Охранники Розенблата пошли на сделку - СМИ

КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура отозвала ходатайство о взятии под стражу двух охранников народного депутата Борислава Розенблата, сообщает "Украинской правде" со ссылкой на САП.

"По двум охранникам депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", — сообщили в САП.

"Причину такого решения с учетом тайны следствия мы не сообщаем", — добавили в САП.

В то же время, источники УП сообщили, что оба охранника депутата пошли на сделку со следствием.

Напомним, накануне появилась информация, что сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата по подозрению в получении взятки. По данным СМИ, задержание произошло в киевском ресторане "Три вилки" по улице Владимирская, где НАБУ проводило спецоперацию. Охранника нардепа задержали на взятке в $200 000.

По словам самого Розенблата, задержание его охранника — заранее спланированная провокация.