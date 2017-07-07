Война за землю в Украине. Это уже не рейдерство – это грабеж

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Украинские аграрии бьют тревогу. Их предприятия захватывают неизвестные люди. При этом по документам оказывается, что владелец или же дарит свой многомиллионный сельхозбизнес, или же продает его за бесценок незнакомому лицу.

А пока законный хозяин пытается доказать всю нелепость данной сделки в суде и подделку подписи и отсутствия при сделке, имущество фермерского хозяйства, взятое под охрану неизвестными бойцами, продается с молотка. Тех же, кто пытается противостоять рейдерам, вступает с ними в открытое противостояние, запугивают.

Минюст, МВД, ГПУ, несмотря на многочисленные жалобы фермеров, не обращают на них внимания. А фактически становятся на одну сторону с рейдерами. Об этом на пресс-конференции в "Интерфакс-Украина" 6 июля рассказали аграрии.

Рейдерский захват ООО "Нива-2010" в селе Бережанка Кировоградской области стал известен на всю страну после массовой потасовки полиции с местными жителями и бывшими бойцами батальона "Донбасс". При этом, данный конфликт тянется с апреля этого года, когда руководитель фермерского хозяйства Николай Трибиненко узнал, что он "подарил" предприятие незнакомцу, а тот его тут же продал.

С тех пор в село Бережанка наезжают бригады, которые пытаются забрать все. Местное население дает им отпор. А после последнего столкновения 29 июня, когда на помощь рейдерам и охранникам из охранной компании "Борисфен" прибыла полиция, селяне пригласили для охраны экс-бойцов батальона "Донбасс". Но и это, как рассказывает Николай Трибиненко, не гарантирует, что его предприятие оставят в покое.

"Рейдерский захват нанес убыток более 25 млн. грн. - рейдеры сожгли поля с посевом, выгребли зерно из хранилища. Предприятие не работает. Кое-как удается платить людям зарплату, но за паи рассчитаться нет возможности. Скоро надо собирать урожай, рейдеры говорят: "Собирайте, он все равно будет наш!", — сообщает Николай Трибиненко.

npu.gov.ua Попытка рейдерского захвата в Кировоградской области

По точно такой же схеме рейдеры действовали в Николаевской области, где так же переоформили ООО "Нест" Братский масло прессовый завод, о чем рассказал его руководитель Анатолий Доценко. Так же, без ведома основателя, нотариус перерегистрировала предприятие на другое лицо по документу с поддельной подписью хозяина. О сделке Доценко узнал, когда на предприятии появились охранники из фирмы "Борисфен". И пока идут суды и руководитель обращается ко всем за помощью, работа предприятия парализована.

А руководитель ПСП "Богнер" Екатерина Негода случайно узнала, что она продала 1,3 га предприятия незнакомому мужчине за 7 тысяч гривен.

На фермера Игоря Матвеева из Знаменки атаки начались полгода назад – сожгли бухгалтерию, но важные документы не пострадали. Потом неизвестные серьезно избили его, а позже стали переоформлять его участки. Куда он только не обращался —- в МВД, Минюст, ГПУ, помощи ни от кого нет, только обещания.

Анатолий Гайваронский из Днепропетровской области рассказал о захвате сельхозпредприятия "Дар" после смерти владельца и резюмировал, что главные рейдеры - минюст, полиция и прокуратура, потому что ничего не делают, чтобы вернуть отнятое законным владельцам. И, что пора поднимать людей и выгонять такое правительство.

Именно потому, что помощи фермерам ждать не от кого, а полиции они не доверяют, они создали свою собственную самооборону.

"Четыре случая рейдерского захвата агропредприятий было в Кировоградской области. Они судились, но пока шло время, от хозяйств ничего не осталось, все было распродано. Именно поэтому мы предлагаем всей рейдерам объединяться, так как вместе мы сила, а по одиночке всех уничтожат. В Днепропетровской области даже убивали аграриев ради их ферм", — объясняет руководитель общественного союза "Аграрная самооборона Украины" Юрий Крутько.

И так как аграрии самостоятельно не смогли достучаться до правительственных кабинетов, то попросили помочь депутатов, которые, как признался один из них, не думали, что проблема настолько серьезная и все так далеко зашло. По словам нардепа, члена комитета ВРУ по вопросам аграрной политики и земельных отношений Ивана Мирошниченко, это даже не рейдерство — это узаконенный грабеж.

"Это ОПГ, это узаконенный грабеж преступными структурами. Это началось 8 месяцев назад. А месяц назад мы познакомились с одной из схем захвата и без следствия поняли, что действуют связанные лица. Почему это грабеж?! Потому что используется одна и та же схема. Собственник просыпается, а он уже не хозяин. Целью захватчиков становятся предприятия одного размера от 1,5 тысяч до 3 тысяч гектар. Если оно маленькое, им не интересно, мало денег, а проблем много, если большое — можно получить по зубам", — подчеркнул Иван Мирошниченко.

По словам парламентария, любое такое предприятие приносит рейдерам многомиллионную прибыль. Они забирают все – собранный урожай, если такой есть, или сами собирают урожай. А также отбирают и продают технику, топливо, семена – все, что есть. По примеру хозяйств, на которые они замахнулись, сумму можно оценить от 20 до 90 миллионов гривен. А кроме этого, 2-3 тысяч гектара сегодня стоит около 1000 долларов за гектар, это уже дает им 2-3 миллиона долларов.

Смотрите также: В Кировоградской области жители выгоняют полицейских

Как признался Иван Мирошниченко, события на аграрном рынке и то, с какой легкостью государственные регистраторы молниеносно переоформляют бизнес, не вникая в детали, заставляют задуматься о том, чтобы изменить систему госрегистрации собственности. Ведь упрощали ее с благой целью – помочь бизнесу, но оказалось, что сделали хуже.

Аграрии просят депутатов вернуть регистрацию бизнеса хотя бы на уровне первоначального места регистрации, района, как было раньше, а не так, что в любом городе каждый, кто хочет, может переписать имущество.

Депутат признался, что результаты реагирования на эти события органов власти их не удовлетворяют. И написали обращение в Минюст, аграрному министру, генпрокурору, МВД о создании межведомственной комиссия по решению этой проблемы. А также пообещал, что они подумают над внесением изменений в госрегистрацию имущественных прав – но осенью.