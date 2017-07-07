Неприкосновенность депутатов: Луценко бьет по имиджу ВР – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Ни одно представление ГПУ о снятии неприкосновенности с депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового регламентный комитет не отправил напрямую на рассмотрение в сессионный зал. Решить вопрос должен спикер ВРУ Андрей Парубий.

В СМИ появилась информация о возможной отставке Юрия Луценко, на что генпрокурор заявил, что не собирается увольняться этой осенью. По его словам, необходимо довести до завершения дела Виктора Януковича, Майдана, возвращение Одесского припортового завода и подобные дела.

Информацию об отставке Луценко в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический консультант Юлия Пилецкая.

facebook.com/Юлія Пілецька Политический консультант Юлия Пилецкая

Можно ли назвать происходящее тактикой Луценко?

– Тактика "ни шагу назад, за нами столица и вся Украина". На самом деле, скажу откровенно, по итогам этой недели, если можно уже в четверг их предварительно подводить, все-таки мои симпатии больше на стороне генпрокурора, нежели на стороне парламента.

Было, конечно, ожидаемо такое не совсем добросовестное поведение регламентного комитета, который в подобных ситуациях действительно должен просто рассмотреть представление, все ли там процедурные нюансы соблюдены. То есть исключительно по процедуре, по форме, и передать дальше, все-таки, в сессионный зал, а не рассматривать по сути эти все вопросы, не вникать, не превращать заседание комитета в маленькое судебное заседание.

А разве в регламентном комитете не понимают, что симпатии благодаря их поведению могут быть на стороне Луценко?

– Конечно, они понимают. Но тут инстинкт самосохранения берет свое. Это первичное, как известно. И в каждом подобном представлении, мы должны это понимать, каждый без исключения из парламентариев видит себя.

Поэтому, безусловно, срабатывает и индивидуальный инстинкт, и коллективный инстинкт, с тем, чтобы все-таки не допустить максимально правоохранительные органы в систему парламентаризма, и с тем, чтобы затянуть, отложить, максимально пролонгировать политическую жизнь своих коллег-депутатов и себя вместе с ними.

Может ли вся эта история сыграть на руку Луценко? Может он бравировать месседжем, что ему не дают работать нардепы?

– Конечно, зная его информационно-медийные возможности и ораторские качества, мы можем полностью ожидать, что он правильно воспользуется этой ситуацией и соответственно имидж ВРУ, который и так очень слабенький и в поле минуса находится, будет еще более отягощен еще одним небольшим грешком.

Но парламентарии будут надеяться, что лето и будущие каникулы все это спишут, а Юрий Луценко добавит к своему имиджу терминатора политического, генпрокурора и борца с системой еще один маленький плюс к карме.

Можно ли это считать стартом предвыборной гонки?

– Можно считать, если не старт, то какое-то продолжение предвыборной гонки, несмотря на то, что такие кадры как Юрий Луценко, как Владимир Гройсман, это полностью президентские кадры, которые сейчас полностью при любом случае показывают, насколько они лишены президентских амбиций.

Тем не менее, зная украинскую политику и помня то, что Юрий Луценко после выхода из застенок колонии вообще не предрекал себе жизни в политике, а хотел стать моральным авторитетом по примеру украинской хельсинской группы, или инициативы 1 декабря, а в политику все-таки пошел и занял ответственные посты, то, конечно, мы можем ожидать это, его и как кандидата в предвыборной гонке.

У него для этого есть все: твердые принципы, убеждения и репутация, и харизма, и желание, все есть. Рейтинги сделают, подрисуют.

Что касается нардепов и их просьбы снять с них неприкосновенность. Что это?

– Играет положительный пример тех депутатов, которые сняли неприкосновенность и это никак не помешало им прекрасно работать в ВРУ, и не быть привлеченным к ответственности.

Все увидели, что неприкосновенность спокойно можно снять, потому что есть другие механизмы внутри ВРУ. Тот же комитет, как противодействовать попыткам расследовать все правонарушения, и соответственно все понимают, что в случае можно и выехать будет, если уже совсем будет сложно. Так что, конечно, все снимают неприкосновенность.

Насколько в связи с этим возросло политическое влияние Парубия? И вынесет ли он эти вопросы в сессионный зал?

– Может, кстати, Парубий и воспользуется таким шансом добавить себе, как главе ВРУ, который ратует за парламентскую дисциплину, очищение и налаживание работы ВРУ, очень даже может на последней сессионной неделе взять и сделать такое волевое решение.

Не скажу, что это соответствует его политической воле, и что он так хочет против своих однопартийцев инициировать разбирательство, но он будет понимать, что это будет красивый жест, который оценят избиратели, и в то же время по процедуре уже ничего не успеет.

Так как каникулы будут и лето, отложат всю эту повестку дня до сентября, а может и спишут на нет совсем.

Как вы оцениваете перспективы таких представлений?

– Перспективы не очень хорошие, учитывая предыдущий неудачный опыт. Но я считаю, что такие представления все равно должны появляться, и рано или поздно должны сыграть. Потому что какую-то роль морального такого предохранителя для алчности депутатов, для попыток незаконного обогащения, для репутации они играют.

И как-то это будет немножко сдерживать все-таки аппетиты парламентариев и не только парламентариев.

А не допускаете ли вы мысли, что все эти события идут по четкому сценарию, имеют серьезную пиар-цель? Например, чтобы запустить процесс правок основного закона?

– Я не предвижу таких возможностей долгосрочной стратегии у нашего политического класса. У нас сплошные "пожаротушители" на самом деле. Они такие спящие, ленивые и потом аврально тушащие пожары. Вот не верю. Если есть необходимость вносить изменения в Конституцию, то это делается с другой целью. С целью как-то в очередной раз отформатировать отношения в треугольнике власти, но никак не вот эта суета, потасовка.

Ранее адвокат Ростислав Кравец в эфире "ГС" заявил, что депутаты никогда не проголосуют за снятие неприкосновенности с коллег по обвинению в незаконном обогащении, поскольку не всегда могут объяснить происхождение своего богатства.

Также в эфире "ГС" политолог Вадим Карасев заявил, что тема отмены депутатской неприкосновенности становится в обществе все более значимой, и депутаты от этого только проигрывают.