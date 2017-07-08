Луценко против системы неприкосновенности. Причем здесь Безруков?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Трагикомичный спектакль по снятию неприкосновенности с ряда народных депутатов, наконец, завершился. На протяжении недели глава ГПУ Юрий Луценко бился как рыба об лед, устраивал нардепам "цыганочку с выходом", и все-таки вышел из ситуации победителем.

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Хотя, успех генпрокурора, добившегося от профильного комитета поддержки представления ГПУ на нардепа Борислава Розенблата, скорее, можно назвать пирровым. Доказательства вины его бывшего коллеги по "Блоку Петра Порошенко" были настолько очевидными, что справиться с делом мог бы любой стажер юридического факультета.

Поезд ушел

Понимая, что после череды очевидных провалов неудача еще и в деле Борислава Розенблата больно ударит по личным позициям, глава ГПУ со всей серьезностью подошел к заседанию профильного комитета в пятницу. От откровенных истерик, которые Луценко закатывал народным депутатам, не осталось и следа.

Появившись в просторном помещении комитетов на Банковой, Луценко выглядел сама корректность. Не позволяя себе, как это часто бывало раньше, громких высказываний из милицейского жаргона. Да и вообще, если на предыдущих заседаниях в воздухе буквально витали нервозность и нездоровое напряжение, то пятница в этом плане выдалась на порядок спокойнее.

Украинское фото Борислав Розенблат. Архивное фото

Еще перед началом заседание присутствующим, включая самих фигурантов дела, было очевидно — на этот раз все пройдет без лишних скандалов. Как анонсировал Луценко перед началом заседания, сторона обвинения покажет такое видео, после которого у даже самых отчаянных защитников, отпадет челюсть. Правда, пойти против природы совсем отказаться от самопиара и громких заявлений Юрию Витальевичу все равно не удалось.

"У нас на глазах происходит революция, смена системы, — заявил Луценко. — Мы сломаем эту старую систему неприкосновенности каст и перейдем к открытому доступу. Сегодня в комитете царит страх слома системы. Это не плохие люди, но они не могут понять, что время изменилось, поезд неприкосновенности ушел, этого больше не будет".

В цирке не смеются

Именно с видео, которое, по словам Луценко, должно было "взорвать Верховную Раду" и после которого "любой честный человек проголосует за снятие неприкосновенности" и началось заседание комитета. Разрекламированная кинолента, снятая преимущественно скрытой камерой больше напоминала арт-хаус. Вот, Борислав Розенблат встречается с агентом НАБУ "Катериной", вот он предлагает ей за деньги подкупить судей и прокуроров в Житомире, вот он откровенно вымогает у собеседницы внушительную сумму в долларах. Самих депутатов содержание фильма мало интересует. Каждый из них понимает, что при желании сверху, на месте Розенблата мог бы оказаться любой из присутствующих. Сам обвиняемый, опустив голову успокаивает нервы с помощью хаотичного мобильного серфинга. Из участников заседания воодушевленно выглядят только Луценко и его коллега из НАБУ Назар Холодницкий, которые по ходу трансляции несколько раз громко смеются.

"Это провокация!"

Выйти из ступора всех присутствующих заставляют неожиданные оправдания Розенблата. Честно говоря, никто не ожидал от нардепа, что при очевидных доказательствах вины, он все равно найдет возможность отпираться до конца. Признав, что в фильме снят он, а не другое лицо, нардеп, заявил, что голос на видео принадлежит не ему.

"Это провокация, — явно нервничал депутат. — Ролик был озвучен актерами и снимался двумя разными режиссерами. Работники правоохранительных органов умышленно провоцировали меня на получение взятки. Все это месть за мою многолетнюю войну с янтарной мафией. И вообще это какой-то художественный фильм".

То, что после таких "железных" доказательств Розенблат пойдет на попятную, явно стало для Луценко сюрпризом. Понимая, что ситуация перестает соответствовать выстроенному в голове сценарию, глава ГПУ снова стал самим собой.

"Фильм не художественный, а, документальный, — на повышенных тонах заявил прокурор. — Безрукова, которому запрещен въезд в Украину, мы на вашу роль не приглашали. Сложите мандат, прекращайте здесь кино и строить из себя ангела. Очевидно, что вы все это сделали".

На очереди оппозиция

Как бы то ни было, а работу "на дурочка" депутат из пропрезиденсткого блока решил исполнять до конца. В какой-то момент Рознеблат напомнил Машу из советского мультфильма, которая отчаянно врала своей бабушке, что это не она, а кошка съела все варенье из банки. Тем не менее, на комитет выступление депутата не произвело впечатления. Впервые за неделю посчитав доказательства, собранные правоохранителями достаточными, нардепы одобрили представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест своего коллеги. Что до Юрия Луценко, то он останавливаться не намерен. Следущими на очереди в списке главы ГПУ значатся его враги из "Оппозиционного блока" — Михаил Добкин, Александр Вилкул и Евгений Бакулин.