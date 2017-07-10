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    Политика

    Холодницкий намерен требовать снять неприкосновенность с еще одного нардепа

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (66)

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    По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, он не может гарантировать, что все 5 народных депутатов, представления на которых уже рассмотрены, дождутся решения, которое вынесет зал Верховной Рады.
    Назар Холодницкий
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина.  Представление на еще одного народного депутата может быть внесено на рассмотрение регламентного комитета ВР на следующей неделе, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "1+1".

    Игорь Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    "У меня на столе лежит еще одно представление на еще одного нардепа, по коррупционному преступлению. Думаю, к концу следующей недели мы его внесем, по крайней мере в регламентный комитет", — отметил глава САП.

    "Свою работу на этих 5 представлениях мы не завершили, процесс продолжается", — добавил Холодницкий.

    Также он высказал предположение, что один из нардепов "не дождется рассмотрения на заседании Верховной Рады и сбежит".

    "Я не могу гарантировать, что все 5 народных депутатов, представления на которых уже рассмотрены, дождутся… или по крайней мере придут в зал и примут то решение, которое вынесет зал (ВР). У меня гарантий нет, но как прокурор я ничего сделать не могу", — отметил глава САП.

    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

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