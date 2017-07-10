Холодницкий намерен требовать снять неприкосновенность с еще одного нардепа

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Представление на еще одного народного депутата может быть внесено на рассмотрение регламентного комитета ВР на следующей неделе, заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире телеканала "1+1".

Читайте также: Депутаты и неприкосновенность. На кону карьера Луценко — эксперт

"У меня на столе лежит еще одно представление на еще одного нардепа, по коррупционному преступлению. Думаю, к концу следующей недели мы его внесем, по крайней мере в регламентный комитет", — отметил глава САП.

"Свою работу на этих 5 представлениях мы не завершили, процесс продолжается", — добавил Холодницкий.

Также он высказал предположение, что один из нардепов "не дождется рассмотрения на заседании Верховной Рады и сбежит".

"Я не могу гарантировать, что все 5 народных депутатов, представления на которых уже рассмотрены, дождутся… или по крайней мере придут в зал и примут то решение, которое вынесет зал (ВР). У меня гарантий нет, но как прокурор я ничего сделать не могу", — отметил глава САП.

Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.