Неприкосновенность и глубинная отсталость украинского законодательства

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Розенблат стал пятым нардепом, представления на которого комитет рассмотрел на текущей неделе.

Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех предыдущих случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

На очереди — рассмотрение представления ГПУ на Михаила Добкина из "Оппозиционного блока".

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Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что регламентный комитет Верховной Рады впервые на этой неделе одобрил снятие неприкосновенности с депутата.

blacksea.tv Николай Спиридонов. Архивное фото

"Генеральная прокуратура победила, хотя общий "счёт" 1:4 не в её пользу. Тем не менее, сегодня Юрий Луценко забил первый гол в этой "игре" с 6-ю депутатами! Интересно, что негативный результат получил только один депутат и его фамилия Розенблат. И это при том, что он даже представляет провластную партию БПП… возможно, повлияла волшебная сила кинематографа (перед принятием решения депутатам показали фильм) или, как вариант, антисемитизм коллег?" — написал Николай Спиридонов на своей странице в Facebook

Тем не менее, по мнению политэксперта, народному избраннику пока мало что грозит, поскольку еще должен проголосовать весь сессионный зал, и решения Регламентного комитета недостаточно.

"Так что, вполне вероятно, что Борис Соломонович всё равно избежит уголовной ответственности. Депутатский иммунитет — штука тонкая", — отмечает Спиридонов.

По мнению политического эксперта Сергея Быкова дело Борислава Розенблата — это не дело о коррупции или преступлениях того или иного парламентария.

"Это дело, иллюстрирующее глубинную отсталость украинского законодательства. То, в чем обвиняют Розенблата — в цивилизованной Европе имеет название "GR", а в США характеризуется термином "Lobbying". Ни одно ни другое к коррупции не имеет никакого отношения, а направлено на создание необходимых условий для экономического развития государства. Если хотите, Розенблат стал заложником ветхого законодательства", — написал Сергей Быков на своей странице в Facebook.

При этом эксперт отметил, что регламентный комитет принял прогнозируемое решение, поскольку получил необходимые ответы на интересующие вопросы, чего ранее не наблюдалось.