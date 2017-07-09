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    Неприкосновенность и глубинная отсталость украинского законодательства

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    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (64)

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    Политические эксперты называют разные причины того, что регламентный комитет парламента признал законными и обоснованными представления ГПУ на Борислава Розенблата — от антисемитизма до отсталости законодательства.
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата

    Розенблат стал пятым нардепом, представления на которого комитет рассмотрел на текущей неделе.

    Юрий Луценко и Назар Холодницкий на заседании Регламентного комитета
    УНИАН
    Шесть холостых выстрелов генпрокурора Луценко

    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех предыдущих случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

    На очереди — рассмотрение представления ГПУ на Михаила Добкина из "Оппозиционного блока".

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    Политический эксперт Николай Спиридонов отмечает, что регламентный комитет Верховной Рады впервые на этой неделе одобрил снятие неприкосновенности с депутата. 

    blacksea.tv
    Николай Спиридонов. Архивное фото

    "Генеральная прокуратура победила, хотя общий "счёт" 1:4 не в её пользу. Тем не менее, сегодня Юрий Луценко забил первый гол в этой "игре" с 6-ю депутатами! Интересно, что негативный результат получил только один депутат и его фамилия Розенблат. И это при том, что он даже представляет провластную партию БПП… возможно, повлияла волшебная сила кинематографа (перед принятием решения депутатам показали фильм) или, как вариант, антисемитизм коллег?" — написал Николай Спиридонов на своей странице в Facebook

    Тем не менее, по мнению политэксперта, народному избраннику пока мало что грозит, поскольку еще должен проголосовать весь сессионный зал, и решения Регламентного комитета недостаточно. 

    Игорь Луценко. Архивное фото
    УНИАН
    Луценко против системы неприкосновенности. Причем здесь Безруков?

    "Так что, вполне вероятно, что Борис Соломонович всё равно избежит уголовной ответственности. Депутатский иммунитет — штука тонкая", — отмечает Спиридонов. 

    По мнению политического эксперта Сергея Быкова дело  Борислава Розенблата — это не дело о коррупции или преступлениях того или иного парламентария. 

    "Это дело, иллюстрирующее глубинную отсталость украинского законодательства. То, в чем обвиняют Розенблата — в цивилизованной Европе имеет название "GR", а в США характеризуется термином "Lobbying". Ни одно ни другое к коррупции не имеет никакого отношения, а направлено на создание необходимых условий для экономического развития государства. Если хотите, Розенблат стал заложником ветхого законодательства", — написал Сергей Быков на своей странице в  Facebook. 

    При этом эксперт отметил, что регламентный комитет принял прогнозируемое решение, поскольку получил необходимые ответы на интересующие вопросы, чего ранее не наблюдалось.

    Интернет-издание "Грушевского, 5"
    Политический эксперт Сергей Быков

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