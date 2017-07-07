Карасев: "список Луценко" показывает скрытую борьбу кланов

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Четвертый день в Украине продолжается пинг-понг между Генеральной прокуратурой и НАБУ и регламентным комитетом Верховной Рады, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Предварительные выводы, уверен он, – неутешительны: "с одной стороны, следственные органы не могут профессионально и на соответствующем юридическом уровне собрать доказательную базу, а с другой – только слепой не видит, как яростно депутаты костьми ложатся за свою неприкосновенность".

"После неудач с делами Дейдея, Довгого и Лозового похожий результат будет и у так называемого "дела Розенблата-Полякова". Здесь также много вопросов к доказательной базе. Но одновременно в медиа-пространстве появились публикации, где описываются схемы коррупции, янтарная мафия и проч. Выходит парадоксальная ситуация, вроде все в курсе "схем", но юридически доказать нарушение закона не может ни традиционная ГПУ, ни модерновая НАБУ", – сообщил Карасев.

В целом, продолжает эксперт, так называемый "список Луценко", который стал на текущей неделе "порядком денним" работы регламентного комитета ВР, скорее говорит в пользу версии о внутрикоалиционных терках, скрытой борьбе между разными клановыми группами.

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"При этом на кон поставлены как профессионализм правоохранительной системы, так и репутация депутатского корпуса. Ни для кого не секрет, что люди у нас в стране и так не доверяют ни прокуратуре, ни парламенту. Одновременно все эти игры, причем на публику, на всех каналах, реально блокируют любые изменения, не говоря уже о реформах, в стране", – подытожил политолог.

Напомним, что Максим Поляков из "Народного фронта" стал уже четвертым народным депутатом, представление на которого комитет рассмотрит на текущей неделе. Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на еще одного представителя "Народного фронта" – Евгения Дейдея, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех тех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

В пятницу, 7 июля, комитет рассмотрит представление ГПУ относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").