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    При обыске у экс-замглавы АП нашли более $1 млн - Луценко

    (обновлено: )25
    При обыске у экс-замглавы АП Юрия Чмыря нашли более $1 млн
    Юрий Луценко в Facebook

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители во время обысков у экс-заместителя администрации президента Украины Юрия Чмыря нашли 1,1 миллиона долларов, что почти в 2 раза больше, чем он указал в своей декларации,  сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    "В результате проверки информации СМИ о незаконном обогащении Юрия Чмыря — бывшего председателя Сумской ОГА и экс-заместителя администрации президента Януковича (экс-президент Украины Виктор Янукович — ред.) следователи ГПУ обнаружили не только 14 киевских квартир, но и значительные средства, не отраженные в е-декларации (электронной декларации — ред.)", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

    Скриншот публикации Юрия Луценко в Facebook

    По его данным, во время обысков двух банковских ячеек Чмыря вместо задекламированных им 572 тысяч долларов правоохранители нашли 1,1 миллиона долларов. "Такие действия подпадают под признаки статьи 366-1 ("декларирование недостоверной информации" — ред.) и предусматривают до двух лет лишения свободы", — добавил Луценко.

    В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников, 30 октября подачу деклараций завершили чиновники высшего ранга. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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