Луценко готовят в лидеры новой партии власти - Ермолаев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Напряженная работа регламентного комитета ВР пока что не приносит нужного Генеральной прокуратуре результата. Рассмотрев представления ГПУ по целому ряду нардепов, комитет ответил правоохранителям отказом.

Политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев советует рассматривать сложившуюся ситуацию в комплексе.

"Здесь на лицо и плохая подготовка документов со стороны Генпрокуратуры, о чем говорят депутаты всех фракций, независимо от их симпатий к фигурантам дел. Здесь и стихийная "круговая порука", не в виде заговора, а в виде депутатского рефлекса. Когда обвинения выглядят сомнительно, каждый депутат вольно или невольно представляет себя на этом месте. Кроме того, для всех политических сил в Верховной Раде, пропрезидентских, нейтральных и оппозиционных очевидно, что само поведение силовых и антикоррупционных структур все больше напоминает политическую кампанию. Ее особенность в том, что фактически на любого политика сегодня можно наскрести уголовное дело — это и налоги, и старые бизнес-грехи", — говорит политолог.

Тем не менее, в активности, которой сопровождается процесс, Ермолаев усматривает чистой воды пиар.

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"Проблема в том, что эта политическая компанейщина сопровождается достаточно громкой пропагандистской компанией. Очень активен глава ГПУ, его спикеры — это выглядит не как правохранительная, а как публичная политическая деятельность. Не исключаю, что это связано с возможными изменениями в пропрезидентских силах. Например, ряд депутатов высказались о том, что "БПП" и "Народный фронт" в будущем могут объединиться в одну силу с целью участия в выборах. Такой силе нужны новые лидеры и Луценко подходит на роль украинского "комиссара Каттани — герой, которому надо заработать репутацию бескомпромиссного борца, машущего шашкой налево и на право", — резюмировал эксперт.