Попытка №4. Комитет ВР рассмотрит представление Луценко на нардепа Полякова

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В четверг состоится очередное заседание Регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассмотрено представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова ("Народный фронт").

Начало заседания запланировано на 10.00.

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"О представлениях, поддержанных и внесенных в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 21 июня 2017, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича меры мероприятия в виде содержания под стражей (ареста)", — говорится в повестке дня комитета, обнародованной на официальном сайте парламента.

Отметим, что Поляков станет уже четвертым нардепом, представление на которого комитет рассмотрит на текущей неделе.

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Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на еще одного представителя "Народного фронта" — Евгения Дейдея, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех тех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

В пятницу, 7 июля, комитет рассмотрит представление ГПУ относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").