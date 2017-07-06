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    Политика

    Попытка №4. Комитет ВР рассмотрит представление Луценко на нардепа Полякова

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (44)

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    Регламентный комитет Верховной Рады в четверг рассмотрит несколько представлений генерального прокурора Юрия Луценко относительно нардепа от "Народного фронта" Максима Полякова.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. В четверг состоится очередное заседание Регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассмотрено представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Максима Полякова ("Народный фронт").

    Представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко на нардепа Евгения Дейдея
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    Начало заседания запланировано на 10.00.

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    "О представлениях, поддержанных и внесенных в Верховную Раду Украины Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 21 июня 2017, "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича", "О даче согласия на избрание в отношении народного депутата Украины Полякова Максима Анатольевича меры мероприятия в виде содержания под стражей (ареста)", — говорится в повестке дня комитета, обнародованной на официальном сайте парламента.

    Отметим, что Поляков станет уже четвертым нардепом, представление на которого комитет рассмотрит на текущей неделе. 

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    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на еще одного представителя "Народного фронта" — Евгения Дейдея, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех тех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко. 

    В пятницу, 7 июля, комитет рассмотрит представление ГПУ относительно Борислава Розенблата ("Блок Петра Порошенко").

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