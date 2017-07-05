наверх
05.07.201711:04
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Луценко: комитет ВР не отклонял представления по Довгому и Дейдею

    Тема:

    Операция "Коррупция": нардеп Розенблат под прицелом НАБУ (348)

    (обновлено: )7
    По словам главы ГПУ Юрия Луценко, представления на депутатов переданы с выводами комитетами спикеру Верховной Рады Андрею Парубию для дальнейшего рассмотрения.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что оба рассмотренных во вторник регламентным комитетом Верховной Рады представления на лишение неприкосновенности народных депутатов Олеся Довгого и Евгения Дейдея не отклонены.

    По словам главы ГПУ, представления на депутатов переданы с выводами комитетами спикеру Верховной Рады Андрею Парубию для дальнейшего рассмотрения.

    Представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого
    Генеральная прокуратура Украины
    Еще аукнется. Олесь Довгий зря "ляпнул" про бизнес – Спиридонов

    "Я хотел бы обратить ваше внимание на определенную информационную неточность, которую распускают заинтересованные в негативном решении относительно привлечения депутатской неприкосновенности личности", — заявил генпрокурор в среду в общении с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

    "Комитет считает, что во вчерашнем разборе были обнаружены, как они пишут, существенные недостатки, но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", — сказал Луценко.

    В июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета.

    Читайте также: Не только Довгий. "Земельные схемы" депутатов

    Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Юрий Луценко
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    "ПриватБанк"
    "ПриватБанк" - национализация или рейдерство