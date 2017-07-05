Луценко: комитет ВР не отклонял представления по Довгому и Дейдею

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что оба рассмотренных во вторник регламентным комитетом Верховной Рады представления на лишение неприкосновенности народных депутатов Олеся Довгого и Евгения Дейдея не отклонены.

По словам главы ГПУ, представления на депутатов переданы с выводами комитетами спикеру Верховной Рады Андрею Парубию для дальнейшего рассмотрения.

"Я хотел бы обратить ваше внимание на определенную информационную неточность, которую распускают заинтересованные в негативном решении относительно привлечения депутатской неприкосновенности личности", — заявил генпрокурор в среду в общении с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Комитет считает, что во вчерашнем разборе были обнаружены, как они пишут, существенные недостатки, но, тем не менее, вопрос рекомендуется рассмотреть в зале. Аналогичное решение и относительно Дейдея", — сказал Луценко.

В июне ГПУ направила в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с внефракционного депутата Олеся Довгого, его подозревают в злоупотреблении служебным положением. Его подозревают в незаконном отчуждении 10 земельных участков общей площадью 44,25 гектара. Довгий с 2006 по 2011 годы занимал должность секретаря Киевского городского совета.

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Согласно конституции Украины, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент по представлению генпрокурора должен принять решение о лишении народного избранника депутатской неприкосновенности.