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    Луценко против Рады. Разыгрывают спектакль для США – Якубин

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    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (32)

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    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, на будущей встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном президент Петр Порошенко сможет заверить коллегу, что Украина усиленно борется с коррупцией.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Второй день подряд генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уходит из здания комитетов Верховной Рады с пустыми руками. Оба его представления на снятие неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея и Олеся Довгого закончились полным провалом.

    Юрий Луценко
    УНИАН
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    Как считает политолог Алексей Якубин, представления генпрокурора вряд ли будут иметь какие-то последствия.

    "Создается впечатление, что все эти представления от ГПУ – большой спектакль. Цель – показать Луценко в виде обиженной стороны, которая сделала все, что могла, но победила корпоративная солидарность депутатов. 

    Власть получила возможность говорить о том, что Гепрокуратура отреагировала на расследование САП и НАБУ. В итоге, получаем образ "хорошая ГПУ" – "плохие депутаты". 

    Зато теперь президент Петр Порошенко на будущей встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном может сказать, что Украина, дескать, усиленно борется с коррупцией, делает все возможное. Это попытка бросить пыль в глаза нашим западным кредиторам", – говорит он.

    По словам эксперта, любопытно посмотреть за развитием ситуации, когда будут рассматриваться дела Борислава Розенблата и Максима Полякова, в которых участвовало американское бюро расследований. 

    "Представления на этих нардепов появились в момент визита украинского президента в Вашингтон. Это была попытка показать, что мы боремся с коррупцией даже среди своих. 

    Любопытно, что даже несмотря на несогласие регламентного Комитета, спикер Андрей Парубий спокойно может сам внести инициативы ГПУ на голосование в зал. Но в этой ситуации председатель парламента делает вид, что он здесь не при чем", – подытожил Якубин.

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