Луценко против Рады. Разыгрывают спектакль для США – Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Второй день подряд генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уходит из здания комитетов Верховной Рады с пустыми руками. Оба его представления на снятие неприкосновенности с депутатов Евгения Дейдея и Олеся Довгого закончились полным провалом.

Как считает политолог Алексей Якубин, представления генпрокурора вряд ли будут иметь какие-то последствия.

"Создается впечатление, что все эти представления от ГПУ – большой спектакль. Цель – показать Луценко в виде обиженной стороны, которая сделала все, что могла, но победила корпоративная солидарность депутатов.

Власть получила возможность говорить о том, что Гепрокуратура отреагировала на расследование САП и НАБУ. В итоге, получаем образ "хорошая ГПУ" – "плохие депутаты".

Зато теперь президент Петр Порошенко на будущей встрече с госсекретарем Рексом Тиллерсоном может сказать, что Украина, дескать, усиленно борется с коррупцией, делает все возможное. Это попытка бросить пыль в глаза нашим западным кредиторам", – говорит он.

По словам эксперта, любопытно посмотреть за развитием ситуации, когда будут рассматриваться дела Борислава Розенблата и Максима Полякова, в которых участвовало американское бюро расследований.

"Представления на этих нардепов появились в момент визита украинского президента в Вашингтон. Это была попытка показать, что мы боремся с коррупцией даже среди своих.

Любопытно, что даже несмотря на несогласие регламентного Комитета, спикер Андрей Парубий спокойно может сам внести инициативы ГПУ на голосование в зал. Но в этой ситуации председатель парламента делает вид, что он здесь не при чем", – подытожил Якубин.

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