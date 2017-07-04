НАБУ и САП предоставили доказательства незаконного обогащения Дейдея

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые осуществляют досудебное расследование в производстве по факту незаконного обогащения народного депутата ("Народный фронт") Евгения Дейдея, не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады о даче согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба НАБУ.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады в понедельник, 3 июля, заблокировал представление Генеральной прокуратуры о привлечении нардепа Дейдея к уголовной ответственности.

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"Вся доказательная база, полученная детективами НАБУ законно под процессуальным руководством прокуроров САП, вполне достаточна для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. Лишение иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея — уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение")", — говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

Отмечается, что членам регламентного комитета были продемонстрированы фрагменты видео допроса одного из свидетелей, аудиозаписи телефонных разговоров, а также подробная схема анализа структуры доходов и расходов Евгения Дейдея и его жены (см. ниже).

НАБУ Схема незаконного обогащения нардепа Евгения Дейдея

В НАБУ и САП напоминают, что расследование по факту незаконного обогащения Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе досудебного расследования на основании анализа электронных деклараций было установлено, что парламентарий в 2015-2016 гг. приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых более чем в четыре раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов.

"Учитывая общественный резонанс и высокий спрос в обществе на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, а также актуальность темы электронного декларирования состояния чиновников, Национальное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародуют материалы, которые были продемонстрированы на заседании регламентного комитета", — отметили представители НАБУ и САП.

Ранее глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Дейдея обвиняют в незаконном обогащении на сумму почти 5 млн грн. В частности, были предоставлены доказательства того, что жена Дейдея не брала взаймы 3,5 млн грн у бизнесмена Линчевского, хотя такие данные значатся в декларации. Сам же бизнесмен Игорь Линчевский прибыл на заседание и подтвердил, что давал деньги в долг семье Евгения Дейдея.

"Во время допроса в качестве свидетеля г-н Линчевский не смог дать четких ответов на вопросы, где, когда, при каких обстоятельствах передавал заемные средства жене нардепа или ему самому. Несмотря на значительную сумму займа бизнесмен сказал, что письменного соглашения между ним и другой стороной не было. При этом результаты негласных следственных действий, которые осуществлялись в отношении предпринимателя Игоря Линчевского, опровергают показания этого свидетеля. В телефонных разговорах он советовался с другими лицами, какими должны быть его ответы детективам НАБУ. Таким образом, досудебным расследованием установлено, что достоверно ни один договор займа между женой нардепа Дейдея и Игорем Линчевским не заключался, а указанная сумма денежных средств не передавалась", — рассказали в НАБУ.

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В ведомстве подчеркнули, что даже при условии, что займ состоялся, его сумма все равно полностью не покрывает все расходы супругов. Легальных доходов, которые бы позволили приобрести квартиру (2 млн 893 тыс. грн) и два автомобиля (стоимость каждого превышает 1 млн 500 тыс. грн), не имел ни народный депутат, ни члены его семьи.