наверх
05.07.201712:57
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Нардеп Лозовой призвал Луценко поклониться мощам и покаяться

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (40)

    (обновлено: )16110
    Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой заявил, что оценивать "бесценные мощи" в какую-то сумму - это "святотатство" и "коммунистическое кощунство".
    канал Олега Ляшко в YouTube / "Эспрессо ТВ"

    Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко поклониться мощам и покаяться. Об этом политик сказал во время заседания регламентного комитета, который рассматривает представление прокуратуры на него.

    Обращаясь к Луценко, Лозовой сказал, что мощи, которые ему принадлежат, были оценены в более чем 121 тысячу гривен.

    Представление ГПУ на снятие депутатской неприкосновенности с Олеся Довгого
    Генеральная прокуратура Украины
    Еще аукнется. Олесь Довгий зря "ляпнул" про бизнес – Спиридонов

    "Я понимаю, что для вас, как для человека коммунистического происхождения, непонятно, как это мощи могут быть ценностью, но все-таки имейте уважение к чувствам верующих людей", — сказал депутат, слова которого приводит УНИАН.

    Он добавил, что оценивать "бесценные мощи" в какую-то сумму — это "святотатство" и "коммунистическое кощунство".

    "Я призываю вас 10 минут идти пешком поклониться этим мощам в Свято-Феодосийском монастыре, которому я их подарил, и покаяться за то, что вы говорите неправду, и покаяться за то, что вы осуществляете политические репрессии и давление", — сказал Лозовой.

    Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

    Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа