Нардеп Лозовой призвал Луценко поклониться мощам и покаяться

Народный депутат от "Радикальной партии" Андрей Лозовой призвал генерального прокурора Украины Юрия Луценко поклониться мощам и покаяться. Об этом политик сказал во время заседания регламентного комитета, который рассматривает представление прокуратуры на него.

Обращаясь к Луценко, Лозовой сказал, что мощи, которые ему принадлежат, были оценены в более чем 121 тысячу гривен.

"Я понимаю, что для вас, как для человека коммунистического происхождения, непонятно, как это мощи могут быть ценностью, но все-таки имейте уважение к чувствам верующих людей", — сказал депутат, слова которого приводит УНИАН.

Он добавил, что оценивать "бесценные мощи" в какую-то сумму — это "святотатство" и "коммунистическое кощунство".

"Я призываю вас 10 минут идти пешком поклониться этим мощам в Свято-Феодосийском монастыре, которому я их подарил, и покаяться за то, что вы говорите неправду, и покаяться за то, что вы осуществляете политические репрессии и давление", — сказал Лозовой.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины снова подготовила и направила в Генпрокуратуру представление на снятие неприкосновенности с депутатов Верховной Рады Андрея Лозового и Евгения Дейдея.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Генпрокуратура подготовила ходатайство в парламент о лишении неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности депутатов Геннадия Бобова (внефракционный), Лозового (фракция "Радикальная партия") и Дейдея (фракция "Народный фронт") по подозрению в неуплате налогов и незаконном обогащении. Позднее Луценко вернул в антикоррупционную прокуратуру представления в отношении Лозового и Дейдея из-за ошибок в материалах.