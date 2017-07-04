Дело Дейдея и арест АТОшника в Италии. Мнение Якубина

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление Генеральной прокуратуры относительно народного депутата из фракции "Народный фронт" Евгения Дейдея. Прокуратура просила парламент дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа по подозрению в незаконном обогащении.

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В то же время генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил, что наряду с представлениями на снятие неприкосновенности с парламентариев могут появиться претензии как к бывшим, так и к действующим чиновникам. По его словам, ГПУ проводит расследование в отношении отдельных министров действующего правительства.

Генконсульство Украины в Милане и департамент консульской службы МИД взяли под особый контроль дело украинского военного Виталия Маркива. Полиция Италии арестовала заместителя командира взвода батальона оперативного назначения им. Кульчицкого по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014-ом году под Славянском.

Информационные итоги 3 июля в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог Алексей Якубин.

Регламентный комитет отправил представление о снятии неприкосновенности с нардепа Дейдея в ГПУ на доработку. Вы следили за этим процессом?

– Да, я следил за этим процессом. На самом-то деле, мне сам этот процесс напомнил такую тактику, которую, наверное, выбрала коалиция для защиты своих членов. Если есть понимание, что лучше не выносить в зал, то лучше не выносить в зал. Лучше создать такой прецедент, что вот не доработано то, что подали ГПУ и САП, доработайте.

А мы с вами прекрасно понимаем, что на самом-то деле здесь времени остается почти ничего. То есть остается одна пленарная неделя. И по большому счету, этот вопрос переносится на осень.

Я не думаю, что парламент будет продолжать свою работу, что он продлит ее, то есть это маловероятно. Тут, скорее всего, выбрана такая тактика защиты для своих. Я не удивлюсь, если подобная тактика будет применена и по Розенблату, и по Полякову.

После того, как Павел Пинзенык, исполняющий обязанности главы комитета, объявлял о решение, генпрокурор спросил: "Тебе не стыдно?" Вы считаете, это актерская игра?

– Я думаю, что, скорее всего, да. Когда речь у нас идет о депутатах не коалиции, то мы видим, что регламентный комитет достаточно просто это все делает. Не без скандалов, но достаточно легко.

Я просто напомню ситуацию с Новинским. Когда рассматривали, рассматривали и в итоге дали соответствующее решение. То есть когда есть желание, то это происходит. В данном же случае просто речь идет все-таки о депутатах коалиции.

И конечно, с одной стороны, мы понимаем, что в коалиции каждый голос на все золота на данный момент, а с другой стороны, в несуществующей коалиции, очевидно, есть некая солидарность. То есть рассматривать депутатов за пределами, которые не относятся к коалиционным партиям, по одному критерию, а для своих все-таки чуть-чуть по-другому.

И потому выбрана была такая вот формулировка, что на доработку. То есть и не отклонили, то есть с одной стороны, не полностью опротестовали предложение генпрокурора, и САП, а с другой стороны, и защитили себя. То есть в зал подобное решение не будет выноситься.

Эта ситуация не красит нашу элиту, правоохранительные органы?

– В целом мы видели попытку прикрываться, а кто за что стоял, да я стоял на Майдане, а за что вы стояли? Это на самом деле, парадоксальный случай, когда есть попытка использовать дискурс патриотизма для прикрытия себя, то есть, грубо говоря, если ты назвал себя патриотом, то вроде бы у тебя есть иммунитет от всего.

Это парадоксально выглядит, потому что мы понимаем, что каким бы человек не был патриотом, но это не является индульгенцией, это не является освобождением от его действий.

Дейдей заявил, что подозрение в незаконном обогащении фейковое и является давлением на него со стороны НАБУ. "Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией. Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть. Грузины не должны править у нас в стране", — заявил Дейдей. Что это за история такая?

– На самом деле такие слова, наверное, не красят нардепа. Почему? Потому что эти слова попахивают разжиганием национальной вражды, давайте честно говорить, потому что он грузин обобщает, то есть говорил бы уже конкретно: кто-то из команды Михаила Саакшвили.

Оно как-то выглядит дискриминационно, потому что, наверное, далеко не все грузины, те, кто считает себя грузинами, к этому всему причастны. А в целом меня в этой ситуации поражает другое.

Если Дейдей считает себя, действительно, невиновным, то в чем проблема снять неприкосновенность? Тебя же не лишают мандата. С тебя снимается неприкосновенность для того, чтобы провести определенные следственные действия.

Вспомните, как у нас мотивировалась эта ситуация с Новинским, что его просто лишают неприкосновенности для того, чтобы вести следственные действия.

Или как сделал Николай Мартыненко, который сам предложил снять с себя неприкосновенность…

– Конечно. И это был публичный шаг. Другое дело, что это выглядит как попытка, действительно, спрятаться за депутатскую неприкосновенность.

Но Дейдей отрицает свою вину в незаконном обогащении и говорит, что хочет остаться с иммунитетом.

— И хочет сохранить защиту, сохранить депутатскую неприкосновенность, грубо говоря, чтобы расследование против него дальше не шло. Это в очередной раз показывает некие двойные, тройные стандарты, которые используют наши политики. И тут дело даже не в самой депутатской неприкосновенности, потому что сама по себе депутатская неприкосновенность, в ней ничего плохого нет.

А вот то, что у нас в стране популярная тема, что давайте снимем вообще депутатскую неприкосновенность со всех нардепов, и это очень хорошо… Я просто напомню, что в мире только три или четыре страны не имеют депутатской неприкосновенности, и эти страны – не образцы демократии, кстати.

Одна из последних стран, которая лишила своих депутатов неприкосновенности, – это была Турция после попытки государственного переворота. А в большинстве европейских стран депутатская неприкосновенность есть.

Другое дело, что если есть определенные подозрения против того или иного депутата, то, в принципе, этот парламентарий должен идти и говорить: хорошо, пусть меня временно лишают неприкосновенности, пусть правоохранительные органы расследуют ситуацию. Меня в этой ситуации удивляет нежелание вообще расследовать ситуацию.

Что значат слова генпрокурора о министрах? Действительно ли в отношении министров Гройсмана возможны расследования?

– Я думаю, что пока что это повышение ставок, связанных с переформатированием коалиции. На осень готовится новое коалиционное соглашение, и соответственно, новое распределение квот в самом правительстве.

И я думаю, что таким заявлением Юрий Луценко предупредил, я думаю, что это относилось в первую очередь к НФ, что, не забывайте, что у нас еще вообще-то ГПУ может не только вашими депутатами заниматься.

Но у министров нет неприкосновенности. Они могут стать фигурантами какого-то дела, например?

– Конечно. Опять-таки, мы знаем, что есть публичные конфликты у Гройсмана с отдельными министрами. Вспомните министра инфраструктуры.

Потому я не исключаю, что в контексте этих повышений ставок представители Банковой решили поднять и тему по поводу того, что, не забывайте, что вы у нас тоже под контролем, мы все-таки видим, что делают ваши министры и замминистры, представители, которые представляют НФ. Это такой намек.

Опять-таки, фамилии Луценко не назвал. Но определенную тревогу, я думаю, особенно министры НФ ощутили.

В этом контексте еще более интересным становится предложение президента о снятии депутатской неприкосновенности в целом.

– Это интересный нюанс. Потому что это абсолютно загадочный законопроект. Я, например, до сих пор не могу понять, что, какой законопроект президент имел в виду. Потому что у нас были проголосованы в первом чтении изменения в Конституцию по поводу снятия депутатской неприкосновенности, но они уже утратили силу.

Почему? Потому что потом, в прошлом году, парламент принимал изменения, связанные с судебной реформой, и там, в том числе, касалось и иммунитета, неприкосновенности судей. И получается, то решение, которое парламент принимал о депутатской неприкосновенности, которое прошло КСУ, оно уже недействительно, потому что оно регулирует также пункты, связанные с судейской неприкосновенностью.

Потому, когда президент на День Конституции говорил, что у него есть какой-то законопроект, я не совсем понимаю вообще, что он имел в виду. Значит, тогда нужно проходить всю процедуру сначала. Это голосование в первом чтении, направление в КСУ на проверку. То есть голосование минимум на двух пленарных сессиях. А это целый год.

Дело о задержании гражданина Украины Маркива находится на особом контроле департамента консульской службы МИД и генконсульства Украины в Милане, говорится в сообщении МИД. История не совсем понятная…

– Я думаю, что Италия считает его своим гражданином и в этом ключевой сыр-бор. Если я не ошибаюсь, в начале нулевых годов он с семьей въехал в Италию, потом его мать вышла замуж за итальянца. В итоге она получила возможность получить итальянский паспорт, и он тоже, насколько я понимаю, получил итальянский паспорт и жил в Италии до 2014 года, до времен Майдана.

То есть получается, что рассматривается дело об убийстве итальянского гражданина, и подозревается, что его убил другой итальянский гражданин.

Другое дело, что в нашей стране это рассматривается, скорее, как некий прецедент: человек, который получил украинское гражданство и который воевал в АТО, а в Италии начинаются против него какие-то действия.

Ситуация неоднозначная, мягко говоря, потому что тут возникает много вопросов. Он сохранил итальянское гражданство, а по закону у нас запрещено двойное гражданство.

И обвиняется он в убийстве журналиста…

— Я думаю, именно поэтому в МИДе так на это реагируют, потому что они понимают, что в какой-то мере эта ситуация может быть в дальнейшем неким прецедентом. Потому что мы знаем: среди добровольцев были граждане разных стран, в том числе, и граждане ЕС. Эта ситуация может в дальнейшем стать прецедентом и по другим добровольцам – гражданам ЕС, гражданам других стран, которые вроде бы получили украинские паспорта, но многие из них сохранили свое гражданство, которое они имели до участия в боевых действиях.

Генпрокуратура обратилась к итальянским властям с требованием представить основательные доказательства вины Маркива…

— Это попытка игры на патриотическую публику. Я думаю, что это, скорее, рассчитано на внутреннюю публику, на нашу внутреннюю кухню. А в Италии его рассматривают как итальянского гражданина.

У нас многие такие сообщения уходят от вопроса, а какое он имел гражданство? Италия его рассматривает как украинского гражданина или итальянского? Я думаю, они его рассматривают как итальянского гражданина, который оказался в этом инциденте с другим итальянским гражданином.

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Тогда Украина тут ни при чем?

– Абсолютно. Вот в этом все и дело. Другое дело, что это признать означает, что мы раздавали наши паспорта без проверки людей на гражданство. И тем самым может возникнуть вопрос: почему такая бесконтрольность раздачи наших паспортов.

Напомним, кандидат юридических наук Станислав Батрин в эфире "ГС" заявил, что работа профильного комитета ВР и решение самой Рады относительно снятия депутатской неприкосновенности будут политизированными.

Также Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что сокращение количества комитетов ВР не сделает ее работу более качественной, а наоборот, создаст дополнительные проблемы.