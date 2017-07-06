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    Аналитика и комментарии

    Луценко против Рады. И волки сыты, и овцы целы, и по ТВ было что показать

    (обновлено: )49
    Обвинения Юрия Луценко к народным депутатам разваливаются буквально на глазах. Но, судя по всему, глава ГПУ заранее знал о том, какими будут решения регламентного комитета Верховной Рады.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Политический сериал о снятии неприкосновенности с нардепов по факту оказался нудным и неинтересным зрелищем. Ожидания, что Юрий Луценко станет первым главой ГПУ, кто, согласно китайской пословице, "посадит трех друзей" оказались тщетными. 

    Провал за провалом

    Нардеп Лозовой призвал Луценко поклониться мощам и покаяться
    канал Олега Ляшко в YouTube / "Эспрессо ТВ"
    Нардеп Лозовой призвал Луценко поклониться мощам и покаяться

    Анонсированные прокурором дела против депутатов, попав на рассмотрение Комитета ВР по регламенту разваливались буквально на глазах.

    В понедельник парламент счел необоснованными и недостаточными обвинения против "героя Майдана и АТО" Евгения Дейдея. Во вторник Комитет, вопреки эмоциональности Луценко, не увидел признаков злоупотребления полномочиями у Олеся Довгого. В среду сухим из воды вышел радикал Андрей Лозовой, доказательства вины которого депутаты сочли не достаточно вескими

    Провалы стороны обвинения не могли остаться незамеченными. Одни недоумевают, почему ГПУ и мощно финансируемые антикоррупционные органы не в состоянии собрать доказательств вины нардепов. Другие считают, что народные избранники действуют по принципу "круговой поруки" и попросту не сдают "своих". Третьи и вовсе выдвигают версию о том, что все происходящее — не более, чем предвыборный пиар Юрия Луценко, который на полном ходу готовится к самостоятельному политическому плаванию.   

    "Византийщина" в деле

    Тем не менее, в среде политических экспертов, допускают одновременное существование всех версий, советуют рассматривать проблему в комплексе. 

    Так, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, называет весь этот процесс термином "византийщина" и внутрипарламентским сговором.

    "Судите сами, в Комитете ВР шесть из одиннадцати членов представляют "БПП" и "Народный фронт". Четыре из шести обвиняемых депутатов — это работа НАБУ и САП. Сегодня ВР "топит" не Луценко, который был в Раде не последним человеком, а именно антикоррупционные органы. Два из оставшихся депутатов, которых подает ГПУ — это операция прикрытия, отвлечение внимания. Вся эта ситуация сгенерирована руководством НАБУ и политическими партнерами в качестве теста. Это лакмусовая бумажка и для президента, и для ГПУ, и для Верховной Рады в качестве реальной способности бороться с коррупцией. Хотя, конечно, Луценко пытается использовать ситуацию в качестве пиара, не подставиться самому, но подставить парламент", — отметил эксперт.

    Юрий Луценко
    УНИАН
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    Вместе с тем, Бортник убежден, что дела против народных депутатов так ничем и не закончатся.

    "Нас ждет перерыв в работе парламента с последующим забыванием всей этой истории. Есть определенные риски у Олеся Довгого и Михаила Добкина, но никто из них не будет посажен в тюрьму или как-то наказан. Да, представления на нардепов могут появиться во время пленарной недели, но за них не будет голосов в парламенте", — считает он. 

    "Круговая порука"

    Рассматривать ситуацию в комплексе советует и политолог,  директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев

    "Здесь и плохая подготовка документов со стороны Генпрокуратуры, о чем говорят депутаты всех фракций, независимо от их симпатий к фигурантам дел. Здесь и стихийная "круговая порука", не в виде заговора, а в виде депутатского рефлекса. Когда обвинения выглядят сомнительно, каждый депутат вольно или невольно представляет себя на этом месте. Кроме того, для всех политических сил в Верховной Раде, пропрезидентских, нейтральных и оппозиционных очевидно, что само поведение силовых и антикоррупционных структур все больше напоминает политическую кампанию. Ее особенность в том, что фактически на любого политика сегодня можно наскрести уголовное дело — это и налоги, и старые бизнес-грехи", — говорит политолог. 

    Юрий Луценко
    ГПУ/Facebook
    Разрушитель системы. Луценко превратился в угрозу депутатам - Охотин

    С прицелом на выборы

    Тем не менее, в активности, которой сопровождается процесс, Ермолаев усматривает чистой воды пиар.

    "Проблема в том, что эта политическая компанейщина сопровождается достаточно громкой пропагандистской компанией. Очень активен глава ГПУ, его спикеры — это выглядит не как правохранительная, а как публичная политическая деятельность. Не исключаю, что это связано с возможными изменениями  в пропрезидентских силах. Например, ряд депутатов высказались о том, что "БПП" и "Народный фронт" в будущем могут объединиться в одну силу с целью участия в выборах. Такой силе нужны новые лидеры и Луценко подходит на роль украинского "комиссара Каттани — герой, которому надо заработать репутацию бескомпромиссного борца, машущего шашкой налево и на право", — резюмировал эксперт.

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