Луценко против Рады. И волки сыты, и овцы целы, и по ТВ было что показать

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Политический сериал о снятии неприкосновенности с нардепов по факту оказался нудным и неинтересным зрелищем. Ожидания, что Юрий Луценко станет первым главой ГПУ, кто, согласно китайской пословице, "посадит трех друзей" оказались тщетными.

Провал за провалом

Анонсированные прокурором дела против депутатов, попав на рассмотрение Комитета ВР по регламенту разваливались буквально на глазах.

В понедельник парламент счел необоснованными и недостаточными обвинения против "героя Майдана и АТО" Евгения Дейдея. Во вторник Комитет, вопреки эмоциональности Луценко, не увидел признаков злоупотребления полномочиями у Олеся Довгого. В среду сухим из воды вышел радикал Андрей Лозовой, доказательства вины которого депутаты сочли не достаточно вескими.

Провалы стороны обвинения не могли остаться незамеченными. Одни недоумевают, почему ГПУ и мощно финансируемые антикоррупционные органы не в состоянии собрать доказательств вины нардепов. Другие считают, что народные избранники действуют по принципу "круговой поруки" и попросту не сдают "своих". Третьи и вовсе выдвигают версию о том, что все происходящее — не более, чем предвыборный пиар Юрия Луценко, который на полном ходу готовится к самостоятельному политическому плаванию.

"Византийщина" в деле

Тем не менее, в среде политических экспертов, допускают одновременное существование всех версий, советуют рассматривать проблему в комплексе.

Так, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, называет весь этот процесс термином "византийщина" и внутрипарламентским сговором.

"Судите сами, в Комитете ВР шесть из одиннадцати членов представляют "БПП" и "Народный фронт". Четыре из шести обвиняемых депутатов — это работа НАБУ и САП. Сегодня ВР "топит" не Луценко, который был в Раде не последним человеком, а именно антикоррупционные органы. Два из оставшихся депутатов, которых подает ГПУ — это операция прикрытия, отвлечение внимания. Вся эта ситуация сгенерирована руководством НАБУ и политическими партнерами в качестве теста. Это лакмусовая бумажка и для президента, и для ГПУ, и для Верховной Рады в качестве реальной способности бороться с коррупцией. Хотя, конечно, Луценко пытается использовать ситуацию в качестве пиара, не подставиться самому, но подставить парламент", — отметил эксперт.

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Вместе с тем, Бортник убежден, что дела против народных депутатов так ничем и не закончатся.

"Нас ждет перерыв в работе парламента с последующим забыванием всей этой истории. Есть определенные риски у Олеся Довгого и Михаила Добкина, но никто из них не будет посажен в тюрьму или как-то наказан. Да, представления на нардепов могут появиться во время пленарной недели, но за них не будет голосов в парламенте", — считает он.

"Круговая порука"

Рассматривать ситуацию в комплексе советует и политолог, директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей Ермолаев.

"Здесь и плохая подготовка документов со стороны Генпрокуратуры, о чем говорят депутаты всех фракций, независимо от их симпатий к фигурантам дел. Здесь и стихийная "круговая порука", не в виде заговора, а в виде депутатского рефлекса. Когда обвинения выглядят сомнительно, каждый депутат вольно или невольно представляет себя на этом месте. Кроме того, для всех политических сил в Верховной Раде, пропрезидентских, нейтральных и оппозиционных очевидно, что само поведение силовых и антикоррупционных структур все больше напоминает политическую кампанию. Ее особенность в том, что фактически на любого политика сегодня можно наскрести уголовное дело — это и налоги, и старые бизнес-грехи", — говорит политолог.

С прицелом на выборы

Тем не менее, в активности, которой сопровождается процесс, Ермолаев усматривает чистой воды пиар.

"Проблема в том, что эта политическая компанейщина сопровождается достаточно громкой пропагандистской компанией. Очень активен глава ГПУ, его спикеры — это выглядит не как правохранительная, а как публичная политическая деятельность. Не исключаю, что это связано с возможными изменениями в пропрезидентских силах. Например, ряд депутатов высказались о том, что "БПП" и "Народный фронт" в будущем могут объединиться в одну силу с целью участия в выборах. Такой силе нужны новые лидеры и Луценко подходит на роль украинского "комиссара Каттани — герой, которому надо заработать репутацию бескомпромиссного борца, машущего шашкой налево и на право", — резюмировал эксперт.