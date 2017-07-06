Суд над Януковичем будет продолжен, несмотря на отказ от защиты - Луценко

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича от адвокатов не помешает рассмотрению Оболонским районным судом Киева уголовного дела против него о госизмене.

"Поступок бывшего президента Виктора Януковича не был неожиданностью для меня. Я всегда утверждал, что он трус, всегда знал, что рано или поздно он испугается и убежит даже виртуально из зала суда, потому что жизнь уголовника, которым по сути является Янукович – это есть вечное бегство от ответственности. Правда мы думали, что он сделает это позже, хотя бы попытается продемонстрировать так называемых 200 свидетелей по делу, которых они грозились, хоть какие-то материалы, которыми они намеревались якобы защищаться. Однако Янукович оказался трусом еще на ранней стадии суда, но это не помешает суду", — сказал Луценко, передает "112 Украина".

По словам генпрокурора, после предоставления бывшему главе государства госзащитника рассмотрение дела снова продолжится.

"В стране существует устоявшаяся практика выделения любому лицу государственного защитника. Именно по этой процедуре сегодня пошел суд, с чем я и поздравляю его. Как только обращение суда поступит к адресату, правовая помощь выполняется немедленно, не больше одного дня и государственный адвокат, занесен в официальные реестры, будет предоставлен Януковичу. Суд будет происходить дальше. Я уверен, что и здесь закон и справедливость не остановит ничто, ни бегство Януковича, ни трусость, ни его мыльные пузыри о государственном перевороте", — добавил генпрокурор.

Ранее стало известно, что Янукович собирается отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и сам отказывается участвовать в нем.