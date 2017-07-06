Янукович обвинил Авакова, Луценко и Кличко в госперевороте

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович подал в генеральную прокуратуру Украины заявление о относительно государственного переворота в стране, заявил в четверг журналистам его адвокат Виталий Сердюк.

"Заявление подано, защита ожидает его регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства", — приводит его слова телеканала "112. Украина".

Сердюк подчеркнул, что в заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве.

"Эти действия привели, согласно заявлению и глубокому убеждению стороны защиты и Януковича, к негативным действиям в Крыму, Донбассе и вообще в стране. (К ним причастна — ред.) организованная группа лиц, среди которых… Аваков, Кличко, Луценко. Обратите внимание на поведение Луценко, который каждый раз вызывался защитой, но не явился на заседание, когда увидел свою фамилию среди свидетелей. Он сделал официальное заявление и предоставил четкий месседж, что видеодопрос Януковича не состоится", — уточнил он.

Сердюк добавил, что также защитой будет инициирован вопрос о привлечении к ответственности за грубое игнорирование основных принципов правосудия всех виновных в международных инстанциях.

"В самом скором время будут поданы документы в международные инстанции. И будет инициирован вопрос и начато уголовное производство относительно состава суда", — сказал он.