Луценко: ГПУ откроет дело о госперевороте по заявлению Януковича

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины откроет уголовное производство о госперевороте в Украине по заявлению бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом Луценко сообщил в четверг после заседания Регламентного комитета, которое транслировал телеканал "112 Украина".

Напомним, ранее сообщалось, что защита экс-президента заявила, что Янукович подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране.

В заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, направленных во вред Украины, и которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве.