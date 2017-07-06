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    Политика

    Луценко: ГПУ откроет дело о госперевороте по заявлению Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (627)

    (обновлено: )62
    Ранее защита экс-президента заявила, что Янукович подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура Украины откроет уголовное производство о госперевороте в Украине по заявлению бывшего президента Виктора Януковича.

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    Об этом Луценко сообщил в четверг после заседания Регламентного комитета, которое транслировал телеканал "112 Украина". 

    Напомним, ранее сообщалось, что защита экс-президента заявила, что Янукович подал в Генеральную прокуратуру Украины заявление о государственном перевороте в стране.

    В заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, направленных во вред Украины, и которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве. 

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