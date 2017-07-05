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    Янукович отзовет адвокатов из судебного процесса по делу о госизмене

    (обновлено: )16620
    По словам Януковича, обвинители любой ценой будут стремиться вынести обвинительный приговор, обвинить его "во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".
    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович собирается отозвать своих защитников из судебного процесса по делу о госизмене и сам отказывается участвовать в нем. Об этом он сказал в эфире российского Первого канала.

    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Политически необходимый процесс над Януковичем

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    По его словам, обвинители любой ценой будут стремиться "вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".

    "Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении", — сказал Янукович.

    Он подчеркнул, что "это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод".

    "Кроме этого, на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", — добавил Янукович.

    Как сообщалось ранее, Печерский суд Киева рассматривает иск Виктора Януковича к государственному "Ощадбанку" о защите деловой репутации.

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