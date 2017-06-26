Суд над Януковичем: ажиотажа уже нет - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Заседание по делу четвертого президента Украины Виктора Януковича снова перенесли. Оно началось в десять утра и уже через 30 минут председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко объявил, что заседание по делу о государственной измене Януковича переносится на 29 июня.

Что стало причиной очередного переноса заседания в деле против Януковича, сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Часом навіть до конфлікту доходило між прокурором Русланом Кравченком та адвокатом Віктора Януковича Віталієм Сердюком. Здається, що чи то уваги громадськості до судового процесу стає менше, чи то щось змінюється навколо Оболонського районного суду, але у всякому разі, на усіх попередніх судових засіданнях, де розглядалося питання звинувачення Віктора Януковича у державній зраді, охорону Оболонського районного суду тримали, напевне, вдесятеро більше правоохоронців, аніж сьогодні. Тобто за весь час від початку цих судових засідань сьогодні було найменше правоохоронців та поліції. Я думаю, можливо, до 20 працівників поліції охороняли сьогодні як саму будівлю Оболонського районного суду, так і входи до неї. Правоохоронці від коментарів на місці утримуються. Сьогодні не було також пікетів. Якщо протягом попередніх судових засідань усе-таки, як мінімум, кілька десятків громадських активістів приходили, аби суд пікетувати, цього разу їх практично не було. Це перше, чим відрізняється також це судове засідання.

Суд почав розглядати цю справу по суті та через півгодини переклав її на четвер, на десяту годину ранку. Руслан Кравченко, військовий прокурор на початку засідання сказав, що Віктор Янукович, як звинувачений у державній зраді, ухиляється, тому що він не з'являється в суді та не бере участі дистанційно у засіданнях. Хоча суд давав можливість таку і навіть на вибір три способи. Тому, за думкою Кравченка, є підстави, аби суд прийняв рішення та почав спеціальне або ж заочне судове провадження, щоб Янукович мав бути присутнім в залі. Одразу відреагував адвокат Віталій Сердюк. Він сказав про те, що його підзахисний має намір брати участь у судовому засіданні, а прокурор робить завчасні кроки, оскільки КПК передбачає, що звинувачений повинен двічі не взяти участь у судовому засіданні. Лише після того суд має підстави приймати рішення про заочне судове провадження. А оскільки сьогодні був лише перший розгляд справи по суті, то лише після теоретично майбутнього судового засідання, у якому Віктор Янукович, знову, можливо, не візьме участі, суд повинен і матиме право та юридичні підстави для того, аби розглядати заочне судове провадження. Нерви вже не витримали у військової прокуратури. Представник прокуратури почав доводити представнику захисту, що його аргументи не є юридично-виваженими. У відповідь адвокат теж після виступу прокурора взяв слово, не чекаючи на те, коли це слово дасть йому суддя та емоційно попросив від прокурора поваги. Це була справжня словесна перепалка. Напевно, протягом, як мінімум, хвилини обидві сторони — і прокурор, і адвокат, говорили одночасно, причому збоку здавалося, що емоції переважають, і час від часу голос навіть зривається на крик саме у представника військової прокуратури.

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Коли пристрасті вляглися, було винесене рішення про те, аби перенести судове засідання на 29 червня. Після судового засідання Віталій Сердюк зробив заяву про те, що замість того, аби приступати до виклику свідків і до заслуховування інформації від цих свідків у рамках сьогоднішнього судового провадження, прокуратура, мовляв, робить такі кроки, аби перевести площину засідання у режим спеціального судового засідання. Зі свого боку, прокуратура сказала, що протягом досудового провадження Віктора Януковича викликали до суду п'ять разів і він так само п'ять разів ухилився і не прибув до суду, і не взяв участі дистанційно.

Віталій Сердюк сказав, що гарантувати участі Віктора Януковича 29 червня він не може. А все-таки Віктор Янукович матиме можливість брати участь дистанційно у процесі за умови, якщо Україна офіційно звернеться до РФ з проханням про міжнародну правову допомогу, аби перебуваючий на її території екс-президент Віктор Янукович дав свідчення у рамках цього процесу. Звісно ж, військовий прокурор Руслан Кравченко заперечує можливість, що Україна де-факто може звернутися по таку міжнародну правову допомогу до РФ. Військовий прокурор сказав, що звертатися до РФ з проханням, аби вона посприяла, щоб Віктор Янукович надав свої покази у рамках цього судового провадження, це те саме, якби країни антигітлерівської коаліції звернулися до Третього рейху з проханням, аби він дав коди до шифрувальної програми "Енігма". Адвокати Віктора Януковича від'їжджали після процесу на трьох Mercedes, а військові прокурори — на старих Skoda з вінницькою реєстрацією. Один з прокурорів весело вигукнув у відкрите вікно, від'їжджаючи з заднього двору Оболонського райсуду: "Не виноватая я!", — повідомив Івасівка.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.

Также политолог Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что Януковича обвиняют не в уголовном преступлении, поэтому задача суда — сделать все, чтобы приговор был справедливым на законных основаниях.