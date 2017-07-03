Янукович подал иск к "Ощадбанку" о защите деловой репутации

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева рассматривает иск беглого экс-президента Украины Виктора Януковича к государственному "Ощадбанку" о защите деловой репутации, сообщает юридическая фирма GENTLS, которая представляет в суде интересы финучреждения.

По данным компании, Янукович подал иск для опровержении информации о наличии у него и экс-премьера Николая Азарова более 1,15 миллиарда долларов, опубликованной в СМИ председателем "Ощадбанка".

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"23 июня в Печерском районном суде города Киева состоялось первое судебное заседание по делу. Истец Янукович требует у суда защитить свою деловую репутацию, связывает нарушение своих прав с распространением, по его мнению, недостоверной информации о наличии у него с Азаровым (экс-премьер Украины Николай Азаров — Ред.) в "Ощадбанке" более 1,15 миллиарда долларов", — приводятся слова управляющего партнера GENTLS Олега Громова на сайте юридической компании.

Громов считает иск Януковича к "Ощадбанку" необоснованным.

"Во-первых, истец не подтверждает доказательствами наличие у него деловой репутации, хотя требует ее защиты… Пока таких доказательств нет, и я сомневаюсь, что они будут. Во-вторых, странной является позиция с обвинением банка в разглашении банковской тайны в ситуации, когда сам интервьюируемый, соблюдая банковскую тайну, отказался отвечать на вопрос журналиста о конкретных суммах и банковских счетах… И, наконец, третье — мы поставили под сомнение полномочия адвоката Януковича обращаться в суд с этим иском, поскольку договор о правовой помощи подписан в феврале 2017 года в городе Киеве, хотя очевидно, что Януковича в Киеве в это время быть не могло", — приводятся слова Громова.

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Как сообщалось, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.

Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" $1,5 млрд, которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.