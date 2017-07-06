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    Бортник о "деле Януковича": без фигуранта ни пользы, ни удовлетворения

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (627)

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    Стороны в процессе по "делу Януковича" решают свои политические и политехнологические задачи, отмечает политолог Руслан Бортник. Но в целом, добавляет он, "дело Януковича" без Януковича – это "каша из топора": ни пользы, ни удовлетворения.
    Руслан Бортник. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Судебный процесс по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, который уже более двух месяцев идет в Оболонском районом суде Киева, получил неожиданный поворот – Янукович заявил, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен", и отозвал своих адвокатов.

    Теперь экс-президенту назначат государственного защитника, что фактически означает рассмотрение дела без участия обвиняемого.

    По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, стороны в этом процессе решают свои политические и политехнологические задачи.

    Бывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Я не хочу". Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене

    "Ведь изначально было понятно, что наказать Януковича невозможно, потому что он в РФ и российское руководство его не выдаст (а ещё вину доказать надо). Да и судят не только и сколько Януковича, а – события Майдана (поэтому и дело о госизмене, а не о Межигорье). Максимум, что мы (народ) могли получить с этого дела – это приближение к правдивому пониманию событий Майдана, без юридических последствий", – сообщил эксперт.

    Он подчеркнул, что руководство ГПУ пытается любой ценой и как можно скорее получить обвинительный приговор, чтобы "использовать его в избирательной компании 2018-2019 гг. (в том числе и в личной Ю. Луценко). Часто во врем юридическому качеству и процессуальным нормам".

    "Команда Януковича пыталась использовать процесс как трибуну для восстановления "доброго имени" и возможность для обвинения нынешней власти (поэтому и настаивали на процедуре Международной правовой помощи как в деле "беркутов"), – указал политолог.

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    При этом выход Януковича из процесса означает дальнейшую его политизацию и снижение правовой ценности, приближение международной стадии рассмотрения дела, на которой и будет поставлена точка в лучшем случае через 3-5 лет (но это случится уже при другом президенте и генпрокуроре), добавляет Бортник.  

    "Хотя изначально это может даже замедлить рассмотрение на несколько месяцев (ведь новому, бесплатному, адвокату необходимо будет время на ознакомление с делом). В любом случае, "дело Януковича" без Януковича – это "каша из топора": она как бы есть, но ни пользы, ни удовлетворения", – резюмировал политический эксперт.

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