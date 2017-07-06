"Я не хочу". Янукович отказался от участия в суде по делу о госизмене

РИА Новости Украина

Судебный процесс по уголовному делу экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, который уже более двух месяцев идет в Оболонском районом суде Киева, в четверг получил неожиданный поворот — Янукович заявил, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен", и отозвал своих адвокатов.

Теперь Януковичу будет назначен государственный защитник, что фактически означает рассмотрение дела без участия обвиняемого.

Адвокаты

После оглашения на предыдущем судебном заседании обвинительного акта в четверг 6 июля суд должен был приступить к следующей стадии судебного следствия – планировалось, что стороны представят свои письменные и вещественные доказательства по делу.

Однако заседание по существу так и не состоялось. Адвокаты Януковича в четверг утром подали заявление в канцелярию суда о своем выходе из процесса. Адвокат Виталий Сердюк пояснил журналистам, что это решение связано с тем, что суд сделал невозможным участие Януковича в процессе, а любое решение суда без обвиняемого не будет иметь легитимности, сообщают РИА Новости.

"Официальная реакция Виктора Януковича заключается в том, что процесс утратил легитимность, любые решения по результатам этого дела будут считаться никчемными. Именно поэтому было принято, подписано и подано заявление о выходе из данного процесса", — заявил Сердюк журналистам.

twitter.com/mishajedi Адвокат Виталий Сердюк в деле Виктора Януковича, 6 июля 2017

На предыдущем судебном заседании коллегия судей приняла решение о рассмотрении уголовного дела Януковича в специальном заочном режиме. Эта процедура была введена на Украине в 2014 году для привлечения к уголовной ответственности Януковича и его соратников, которые были вынуждены покинуть страну и уехать в Россию после смены власти на Украине.

Защита настаивала на рассмотрении дела в обычном режиме с предоставлением Януковичу возможности участия в судебном процессе посредством видеоконференции из российского суда. Адвокаты заявляли, что Янукович имеет желание лично принимать участие в суде на Украине, однако не может приехать в страну, так как опасается за свою безопасность. Защитники заявили, что у них есть доказательства того, что экс-президенту на Украине грозит реальная опасность. Однако суд отказался принять во внимание эти доводы защиты.

Заявление Януковича

Заявлению адвокатов о выходе из судебного процесса предшествовало обнародованное накануне на российском телевидении обращение самого Януковича, который высказал свою позицию по судебному процессу, заявив, что не хочет быть участником "фарса".

"Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. В их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны. Это не суд, а чистой воды профанация. Нарушены все возможные принципы и нормы, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", — сказал экс-президент.

Дело по обвинению в государственной измене является первым делом против Януковича на Украине, которое прокуратура уже передала на рассмотрение в суд, остальные дела находятся на стадии досудебного расследования.

В своем видеообращении Янукович заявил, что считает это дело сфальсифицированным. "Генпрокуратура Украины в самые короткие сроки сочинила обвинительный акт, даже не ознакомив меня с ним и не допросив меня, на чем я неоднократно настаивал. Фактически, следствие было сфальсифицировано. Затем, в нарушение закона, был назначен состав суда, который находится под давлением генеральной прокуратуры и выполняет ее заказ", — сказал Янукович. Он добавил, что попытка судить его, "не получив никаких показаний ни от него, ни от его свидетелей, подтверждает факт политического преследования".

twitter.com/mishajedi Стопкадр видеообращения Виктора Януковича

Он также считает, что все действия нынешней киевской власти, в том числе и процесс о госизмене, направлены на оправдание собственных преступлений. "Власть пытается прикрыться так называемым процессом, а, на самом деле — судилищем, для того чтобы отвлечь внимание и скрыть собственные преступления: государственный переворот, узурпацию власти, потерю территориальной целостности, развязывание братоубийственной войны", — сказал Янукович.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко "и его преступная клика продолжает геноцид собственного народа". Янукович также призвал сравнить время, когда он был действующим президентом, с нынешним. "Посмотрите на безудержную хамскую коррупцию… Те, кто при власти, крадут у народа миллиарды, да еще и хвастаются этим. Посмотрите на безработицу, посмотрите на уровень преступности, во всем этом их вина. По их вине гибнут и остаются без помощи люди, по их вине жизнь в Украине стала невыносимо тяжелой. Они за это хотят меня судить", — заявил экс-президент.

Янукович считает, что в судебном процессе о госизмене ему будет присужден пожизненный срок. Он добавил, что считает преступными действия коллегии Оболонского суда и заявил о намерении подать заявление в правоохранительные органы для привлечения их к уголовной ответственности.

Помимо заявлений по судебному процессу в своем видеообращении Янукович также высказался по поводу политической ситуации.

"Перспективы у этой власти никакой нет. Я не всевидящий, но знаю, что большинство народа этой власти не верит. Есть радикальная часть, это люди с оружием, и как они будут себя вести — никто не знает… У них (властей Украины — Ред.) есть шанс остановиться и мирным путем по-хорошему уйти. Возможно, в этом случае у них будет какое-то будущее. Если они будут продолжать творить беззаконие, ответы будут очень жесткие", — отметил он.

Янукович добавил, что не уходил из политики и будет делать все, чтобы Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе были выполнены. Также он выразил уверенность, что правда о событиях на Майдане будет установлена, несмотря на то что нынешняя власть в Киеве не хочет этого.

Янукович заявил, что хотел бы возвращения Крыма в состав Украины, но люди решили иначе. "Я бы очень хотел, чтобы вернулся в состав Украины, но это решение жителей Украины, которые защищали свои дома и жизни… Ведь в тот период времени, когда жители приняли решений уйти с Украины, они защищали себя и свои семьи, это было их решение. Я был в Крыму и видел их решимость, с одной стороны, а с другой стороны — огромную тревогу, потому что они боялись, что Майдан перекинется на территорию Крыма", — заявил Янукович.

"Все, что произошло в Крыму — это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению — в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", — добавил он.

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По словам Януковича, вопрос Крыма " болезненный, но ответ на него может дать только время и люди".

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после смены власти в Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Жалоба в прокуратуру

По словам адвоката Сердюка, защитники экс-президента подали в генпрокуратуру Украины заявление, в котором просят расследовать госпереворот на Украине в 2014 году. "Заявление подано, защита ожидает его регистрации в соответствии с нормами действующего законодательства", — сообщил защитник журналистам.

Сердюк подчеркнул, что в заявлении речь идет об умышленных, четко организованных действиях, причинивших вред Украине, которые заключаются в насильственном захвате власти в государстве.

"Эти действия привели, согласно заявлению и глубокому убеждению стороны защиты и Януковича, к негативным действиям в Крыму, Донбассе и вообще в стране. (К ним причастна — Ред.) организованная группа лиц", — уточнил адвокат.

По его словам, в "организованную группу" входили нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков, нынешний мэр Киева Виталий Кличко и нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Обратите внимание на поведение Луценко, который каждый раз вызывался защитой, но не явился на заседание, когда увидел свою фамилию среди свидетелей. Он сделал официальное заявление и предоставил четкий месседж, что видеодопрос Януковича не состоится", — уточнил он.

Перспективы

В связи с тем, что защитники Януковича не явились на судебное заседание в четверг, государственное обвинение подало ходатайство о предоставлении Януковичу бесплатных государственных защитников.

Украинское фото Судебное заседание по делу о госизмене Виктора Януковича в Киеве, 6 июля 2017

"Учитывая то, что Янукович фактически отказался от участия в судебном процессе, прошу суд рассмотреть возможность обращения в центр вторичной бесплатной помощи для привлечения защитника для обеспечения его надлежащих прав как обвиняемого", — сказал на заседании суда в четверг представитель гособвинения прокурор Виктор Кравченко.

По данным украинских СМИ, которые ссылаются на пресс-службу Оболонского суда, ходатайство прокуратуры уже удовлетворено. При этом суд направит обращение в один из киевских центров по предоставлению бесплатной правовой помощи, который определит нового защитника Януковича. Следующее судебное заседание по делу назначено на 12 июля, оно должно состояться с участием нового адвоката обвиняемого.

По мнению Кравченко, отказ Януковича от адвокатов является попыткой затягивания суда.

"Сторона обвинения считает, что данная позиция Януковича направлена только на затягивание времени самого процесса, потому что данное лицо уклоняется от органов досудебного расследования, уклоняется сейчас от суда с целью избежания уголовной ответственности за преступления, который он совершил", — сказал Кравченко журналистам.

Он также пояснил, что после назначения Януковичу государственного адвоката судебный процесс не будет начинать рассматривать дело с самого начала. По его мнению, защитнику, скорее всего, просто предоставят время на ознакомление с материалами дела. Какой срок ему будет отведен для этого, прокурор сказать затруднился, отметив, что окончательное решение в этом вопросе будет за судом.