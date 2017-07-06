Луценко анонсировал представление о снятии депутатского иммунитета с Бакулина

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости Украина. Показания заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы дают Генеральной прокуратуре основания на подготовку представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на снятие неприкосновенности с народного депутата Евгения Бакулина (фракция "Оппозиционный блок"), сообщил в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках дела о нефтебуровых показания Кацубы, который пошел на соглашение со следствием, дают нам полную возможность готовиться привлекать к уголовной ответственности народного депутата Бакулина", — приводит слова Луценко УНИАН.

Ранее Луценко заявлял, что планирует осенью внести представление на снятие неприкосновенности с одного из нардепов Верховной Рады в деле о закупке буровых установок по завышенным ценам. При этом фамилию нардепа Луценко не называл. СМИ выяснили, что речь может идти о нардепе Бакулине.

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По словам Луценко бывший заместитель председателя Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сын народного депутата от группы "Партия "Возрождение" Владимира Кацубы Александр дал показания против членов организованной группы, которая завладела госсредствами в особо крупных размерах при закупке двух плавучих буровых установок в 2011 году.

Ранее Генпрокуратура заявила, что следствие не установило причастности сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Юрия Бойко к закупке в 2011 году по завышенным ценам плавучих буровых установок для государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз".

В конце июня Луценко уже обещал с осени новые представления на народных депутатов о привлечении их к уголовной ответственности.

В июне Луценко направил в парламент представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.