Луценко против депутатов. ВР "топят" антикоррупционные органы - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Анонсированные главой ГПУ Юрием Луценко представления на целый ряд народных депутатов на этой неделе пока не увенчались успехом. Не желая сдавать "своих", регламентный комитет ВР отказом отвечает на требования правохранительных органов.

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не удивлен происходящим и называет весь этот процесс термином "византийщина" и внутрипарламентским сговором.

"Судите сами: в Комитете ВР шесть из одиннадцати членов представляют "БПП" и "Народный фронт". Четыре из шести обвиняемых депутатов — это работа НАБУ и САП. Сегодня ВР "топит" не Луценко, который был в Раде не последним человеком, а именно антикоррупционные органы. Два из оставшихся депутатов, которых подает ГПУ — это операция прикрытия, отвлечение внимания.

Вся эта ситуация сгенерирована руководством НАБУ и политическими партнерами в качестве теста. Это лакмусовая бумажка и для президента, и для ГПУ, и для Верховной Рады в качестве реальной способности бороться с коррупцией. Хотя, конечно, Луценко пытается использовать ситуацию в качестве пиара, не подставиться самому, но подставить парламент", — отметил эксперт.

Читайте также — "Дело Дейдея": мы живем не в правовой стране — юрист

Вместе с тем, Бортник убежден, что дела против народных депутатов так ничем и не закончатся.

"Нас ждет перерыв в работе парламента с последующим забыванием всей этой истории. Есть определенные риски у Олеся Довгого и Михаила Добкина, но никто из них не будет посажен в тюрьму или как-то наказан. Да, представления на нардепов могут появиться во время пленарной недели, но за них не будет голосов в парламенте", – считает он.