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    Политика

    Комитет Рады признал обоснованными представления ГПУ по Розенблату

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (56)

    (обновлено: )25940
    Сообщается, что народный депутат от Блока Петра Порошенко Борис Розенблат стал пятым нардепом, представления на которого комитет рассмотрел на текущей неделе.
    Борислав Розенблат. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

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    Напомним, что Розенблат стал пятым нардепом, представления на которого комитет рассмотрел на текущей неделе.

    "Комитет считает, что это представление является законным, мотивированным а также достаточным и обоснованным", — зачитал решение комитета его первый замглавы Павел Пинзеник.

    Соответствующие представления направлены на рассмотрение Рады.

    По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

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    Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового.  Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.

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