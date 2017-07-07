Комитет Рады признал обоснованными представления ГПУ по Розенблату

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

Напомним, что Розенблат стал пятым нардепом, представления на которого комитет рассмотрел на текущей неделе.

"Комитет считает, что это представление является законным, мотивированным а также достаточным и обоснованным", — зачитал решение комитета его первый замглавы Павел Пинзеник.

Соответствующие представления направлены на рассмотрение Рады.

По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

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Ранее парламентарии рассмотрели представления, поданные генпрокурором, на представителей "Народного фронта" — Евгения Дейдея и Максима Полякова, на нардепа от депутатской группы "Воля народа" Олеся Довгого, а также на члена фракции "Радикальная партия" Андрея Лозового. Во всех четырех случаях комитет не поддержал представления Юрия Луценко.