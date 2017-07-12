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    Аналитика и комментарии

    Хроника 11 июля: снятие неприкосновенности с трех нардепов, дело против Луценко

    Тема:

    Рада в дыму. Снятие неприкосновенности с нардепов (94)

    (обновлено: )11910
    Накануне Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной, суд арестовал задержанных в Украине пограничников РФ, а бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп.
    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    twitter.com/Shabunin

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Во вторник, 11 июля, Рада лишила депутатской неприкосновенности нардепов Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а под зданием самого парламента произошли столкновения, Антикоррупционная прокуратура открыла два дела на генпрокурора Луценко, а президент назначил нового замглавы СБУ. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Протест под Радой, 11 июля 2017. Видео
    Штаб блокады торговли с Донбассом/Facebook
    Рада в дыму. Протестующие зажгли файеры

    Рада лишила неприкосновенности трех нардепов, столкновения у стен парламента

    Во вторник, 11 июля, Рада в течение пяти часов рассматривала представление Генпрокуратуры о снятии депутатской неприкосновенности с 5 нардепов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали. В это же время под ВР представители нескольких политических сил требовали снять неприкосновенность с пяти народных депутатов, позже под Радой зажгли дымовые шашки и начались столкновения между митингующими. 

    Читайте также: На вопросы по неприкосновенности депутатам дали время до осени – спецкор

    Антикоррупционная прокуратура открыла два дела на генпрокурора Луценко 

    Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что начато расследование по заявлениям лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко по поводу дома и декларации генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Кроме того, Холодницкий отметил, что САП не закрывала дело в отношении народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового, о чем в сессионном зале заявил сам депутат.

    Порошенко назначил нового замглавы СБУ

    Президент Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы безопасности Украины Михаила Глуговского и назначил на эту должность начальника департамента защиты национальной государственности СБУ Виктора Кононенко. Также Порошенко подписал два указа: об увольнении Кононенко с должности начальника департамента защиты национальной государственности СБУ и о назначении его заместителем главы СБУ.

    Националисты требуют снять неприкосновенность с нардепов
    facebook.com/politicalpartynationalcorps
    Фотоитоги 11 июля: Рада в дыму, перекрытие трассы Киев-Чоп бойцами АТО

    Совет ЕС окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

    Совет министров экономики и финансов стран ЕС (Экофин) на заседании во вторник одобрил соглашение об ассоциации Евросоюза с Украиной. Это последний этап процесса ратификации соглашения об ассоциации Европейского союза с Украиной, говорится в сообщении Совета ЕС. Документ вступит в силу с 1 сентября 2017 года. 

    Суд арестовал задержанных в Украине пограничников РФ 

    Украинский суд арестовал задержанных российских пограничников по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным ведомства, во вторник Апелляционный суд Херсонской области избрал пограничникам меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается. Ранее Госпогранслужба Украины заявила о задержании в Херсонской области на берегу Перекопского залива двух человек без документов. 

    Бойцы АТО перекрыли под Житомиром трассу Киев-Чоп

    Участники АТО перекрыли во вторник трассу Киев-Чоп у поворота на село Левков Житомирского района, требуя справедливости в вопросе выделения земельных участков. До этого около 500 участников АТО из Житомира и различных районов области собрались у здания управления Госгеокадастра в Житомирской области. По словам представителей союза ветеранов АТО, это была предупредительная акция. 

    Читайте также: Заявления Порошенко-Турчинова: перевооружение или профанация?

    Годовщина Волынской трагедии: в Польше открыли памятник против УПА

    Националист умер во время речи у памятника Шухевичу. Видео
    Канал Yavir Net на Youtube
    Во Львовской области националист умер во время речи у памятника Шухевичу

    Во вторник, 11 июля, поляки впервые на государственном уровне отмечают Национальный день памяти жертв Волынской трагедии 1943 года. Снесенный в апреле крест с памятника УПА вблизи Перемышля отремонтировали к годовщине Волынской трагедии. Однако теперь он посвящен украинцам, которые в годы Второй мировой войны спасали поляков от УПА. 

    Против администраторов "Одноклассники" и "ВКонтакте" завели 34 дела 

    Служба безопасности Украины (СБУ) с января возбудила 34 уголовных дела в отношении администраторов сообществ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". По данным СБУ, 27 лицам объявили о подозрении. Кроме того, суд вынес 27 приговоров по статьям о насильственном изменении или свержении конституционного строя и захвате госвласти, посягательстве на территориальную целостность и создании террористической группы.  

    Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. День шоколада был придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его "пищей богов". Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство "черным золотом" и использовали для укрепления физических сил и выносливости. 

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