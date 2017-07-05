Снятие неприкосновенности с Довгого парализовало бы парламент - эксперт

КИЕВ, 5 июля — РИА Новости Украина. Во вторник, 4 июля, регламентный комитет ВР решил не снимать неприкосновенность с Олеся Довгого (депутатская группа "Воля народа"). решение объяснили отсутствием доказательств вины нардепа. При этом сам Довгий заявил, что намерен, призвав снять с него неприкосновенность.

Насколько ожидаемым было решение комитета, высказался в эфире радиостанции Голос Столицы политический эксперт Петр Охотин.

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"Это прогнозировалось сразу. По нескольким причинам. Главной причиной является то, что если сейчас с кого снимут неприкосновенность, то фактически полностью рухнет вся система противовесов и сдержек, договоренностей, которая есть между парламентом и властью. Фактически, тогда президенту Порошенко будет трудно находить аргументы, почему нужно поддержать те или иные решения. В условиях, когда нет коалиционного соглашения, по факту, нет точного количества, и за каждое важное голосование договариваются отдельно. Это может означать парализацию, бессилие парламента, и фактически перевыборы. К перевыборам никто не готов", — отметил эксперт.

Напомним, регламентный комитет Верховной Рады в понедельник, 3 июля, заблокировал представление Генеральной прокуратурыо привлечении нардепа Дейдея к уголовной ответственности.