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    "Снять неприкосновенность!". Протестующие жгут файеры под Радой

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (104)

    (обновлено: )77
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    @alexmazuka
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    @alexmazuka
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    Под Радой зажгли файеры и бросают дымовые шашки
    "Национальный корпус" в Facebook
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Акция протеста под Верховной Радой с требованиями полной отмены депутатской неприкосновенности

    Активисты под зданием Верховной Рады жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

    Андрей Портнов. Архивное фото
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    Сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

    Около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Национальный корпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и жгут файеры, передает УНИАН.

    Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

    Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой, в частности, "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

    Часть представителей этих политсил также требует снятия неприкосновенности с депутатов. Они принесли с собой банках с "законсервированными" фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности

    Активисты требуют также принятие нового закона о выборах, проведения досрочных выборов в парламент и отмены неприкосновенности вообще.

    Как отмечается, охрана здания Верховной Рады усилена десятками правоохранителей.

    Напомним, 11 июля участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.

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