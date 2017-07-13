"Снять неприкосновенность!". Протестующие жгут файеры под Радой

Активисты под зданием Верховной Рады жгут файеры и требуют снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Сегодня Верховная Рада в 17.00 рассмотрит вопрос о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина, подозреваемого в сговоре группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове стоимостью более 220 млн грн.

Около 100 мужчин, одетых в футболки с надписью "Национальный корпус", заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента и жгут файеры, передает УНИАН.

Движение по улице Грушевского в направлении Европейской площади частично затруднено.

Напротив центрального входа в здание Верховной Рады, на площади Конституции, разместились еще около 200 человек. Они держат флаги с символикой, в частности, "Правого сектора", ВО "Свобода" и "Движения новых сил".

Під Верховною Радою у сміттєвоз кинули димову шашку, сталася пожежа. Очільник київської поліції закликав нікого не кидати у сміттєвоз pic.twitter.com/Wcav2XnC2x — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 13 июля 2017 г.

Часть представителей этих политсил также требует снятия неприкосновенности с депутатов. Они принесли с собой банках с "законсервированными" фото некоторых депутатов, по которым прокуратура направила в ВР представление на снятие неприкосновенности

Активисты требуют также принятие нового закона о выборах, проведения досрочных выборов в парламент и отмены неприкосновенности вообще.

Как отмечается, охрана здания Верховной Рады усилена десятками правоохранителей.

Напомним, 11 июля участники митинга за отмену депутатский неприкосновенности забросали территорию возле Верховной Рады файерами, а затем начали устанавливать палатки возле здания парламента.