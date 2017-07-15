Лишив Довгого неприкосновенности, Порошенко выстрелил себе в ногу - эксперт

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. На этой неделе в Верховной Раде была эпопея со снятием неприкосновенности с шести народных депутатов. Первым неприкосновенности лишили Олеся Довгого. На что политтехнолог Сергей Гайдай высказал мнение, что президент Петр Порошенко создал себе второго Александра Онищенко, поскольку Довгий много чего "порешал" для Порошенко и может обнародовать информацию. По словам Гайдая, это начало долгой и интересной истории.

Комментируя высказанную версию, политолог Олег Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что для него появление Довгого в списке тех, с кого сняли неприкосновенность, — загадка.

"Честно говоря, в реальности это — политический выстрел себе в ногу, поскольку мы же понимаем, что это человек, который делал свою политическую карьеру на том, что он был всем нужен. Нужен потому, что он умел "решать дела". Я полностью согласен, что определенные аналогии с Онищенко могут проводиться. И, в принципе, в этом разрезе для меня это — загадка. К сожалению, у меня просто нет инсайдерской информации, чтобы можно было более содержательно говорить, почему именно этот конфликт произошел и почему именно из Довгого решили сделать некую сакральную жертву, и сделают ли", — отметил Саакян.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассматривала представления Генпрокуратуры в течение пяти часов. Депутаты дали согласие на лишение неприкосновенности Олеся Довгого, Максима Полякова и Борислава Розенблата, а в отношении Евгения Дейдея и Андрея Лозового — отказали.