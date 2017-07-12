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    У власти не хватит сил, чтобы лишить его украинского гражданства - Саакашвили

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    Исход генацвале: Саакашвили, Лорткипанидзе, Деканоидзе (168)

    (обновлено: )4101
    По словам экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, лишение украинского гражданства из сферы фантазии, если бы у властей хватило на это силы, то "они были бы в лучшей форме".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 июл – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не боится, если его лишат украинского гражданства.

    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге. Видео
    Канал Saakashvili Mikheil на Youtube
    Как Саакашвили забрасывали яйцами и обливали зеленкой в Кривом Роге

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды. В 2015 году президент Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной государственной администрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

    В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции. Глава Минюста ранее заявила, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию.

    "Что касается лишения украинского гражданства – то это из сферы фантазии, если бы у них (у украинских властей – ред.) хватило на это силы, то они были бы в лучшей форме. У них нет политического ресурса и к тому же, я этого не боюсь", — заявил Саакашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".

    В июле в Грузию с официальным визитом прибудет президент Украины Петр Порошенко. Представители грузинских властей заявили журналистам, что не планируют поднимать вопрос экстрадиции Саакашвили во время встреч с украинским президентом.

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