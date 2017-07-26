Саакашвили лишен украинского гражданства - Миграционная служба

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Миграционная служба Украины подтвердила, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства, сообщает ТСН.

"Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области лишен украинского гражданства. Информацию, которую ранее распространили в сети интернет, ТСН подтвердили в Государственной миграционной службе Украины", — сообщается на сайте ТСН.

По данным "Страны", такое решение было принято в связи с предоставлением им неправдивой информации при оформлении гражданства.

"Лишение гражданства, по словам источника, произошло на основании пункта 2 статьи 19 закона о гражданстве: "приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов", — пишет "Страна.UA" со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

Как пояснили в ведомстве, Саакашвили лишается гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете. "В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской облгосадминистрации, было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован", — отмечается в сообщении.

По информации ТСН, запрос по поводу гражданства Саакашвили поступил в миграционную службу от депутата Рады от Радикальной партии Андрея Лозового, по запросу комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины приняла соответствующее решение.

Ранее депутат от фракции "Радикальной партии" в украинском парламенте Игорь Мосийчук заявил, что экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Саакашвили лишен украинского гражданства.