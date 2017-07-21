Саакашвили о приватизации "Борисполя": глупое решение никчемного Кабмина

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Решение правительства о приватизации аэропортов "Борисполь" и Львов" не выдерживает никакой критики и несет в себе несколько существенных угроз, заявил бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили.

Министерство экономического развития и торговли Украины 21 июля обнародовало на своем сайте новый расширенный список госпредприятий, которые подлежат приватизации. В новом списке, который был утвержден правительством, из общего количества 3444 госпредприятий 893 подлежат приватизации в 2017-2020 годах.

Читайте также: Водка дорожает, популярной становится марка "Паленка"

"Более глупого решения быть не может! Я за прозрачную, неолигархическую приватизацию всех государственных промышленных предприятий, но аэропорты — совсем другое дело. Если продать аэропорты, существует несколько очевидных угроз. Аэропорты может купить конкретная авиакомпания, которая прогонит оттуда все другие авиакомпании и повысит цены на билеты, либо аэропорт купит компания, связанная с иностранным государством, например, с Турцией, и перетянет весь поток оттуда в иностранный хаб, тот же Стамбул, и опять пострадают пассажиры", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Скриншот Facebook Михаила Саакашвили Комментарий Михаила Саакашвили о приватизации

"То, что никчемное правительство до сих пор не добилось того, чтобы администрация аэропортов не крала — не повод объявлять капитуляцию, так как аэропорт — важнейший инструмент экономической и туристической политики и, продав его, теперешние никчемные правители резко усложнят задачу будущих нормальных правительств", — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил законопроект, позволяющий упростить процесс приватизации.